राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन : जनप्रतिनिधिकै मत बदर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १७:४३

  • लुम्बिनी प्रदेशको दाङ घोरोहीमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा १६ मत बदर भएका छन्।
  • प्रदेशसभा सदस्य ८३ मध्ये ७८ जनाले मतदान गर्दा छ मत बदर भएका थिए भने स्थानीय तहका २१७ मध्ये २०८ जनाले मतदान गर्दा १० मत बदर भएका थिए।
  • राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मत बदर घटनालाई सामान्य नलिन आग्रह गर्दै मत परिणामको सुक्ष्म विश्लेषण गरी धारणा बनाउने बताए।

१२ माघ, देउखुरी (दाङ) । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङको घोरोहीमा हिजो (आइतबार) सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा १६ मत बदर भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य ८३ मध्ये ७८ जनाले मतदान गर्नुभएकामा छ मत बदर भएको थियो । यसैगरी नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसमेत गरी २१७ मध्ये २०८ जना प्रतिनिधिले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदान गरेका थिए ।

जसमा १० मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश सदस्य तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख पदाधिकारी मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा १६ मत बदर भएसँगै यहाँस्थित राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय तहका नेताहरूले १६ मत बदर भएको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउँदै निर्वाचनको मत परिणामलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेर सोहीअनुसार धारणा बनाउने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य
