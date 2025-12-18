झोलामा कछुवा बोकेर बेच्न हिँडेका व्यक्ति ललितपुरमा समातिए

१२ माघ, काठमाडौं । झोलामा ६ वटा कछुवा बोकेर बेच्न हिँडेका व्यक्ति ललितपुरमा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा चितवनको भरतपुर महानरपालिका–१३ घर भई ललितपुर धोबीघाट बस्ने १९ वर्षीय रोहिम तिवारी छन् । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो ।
उनीबाट ६ वटा जिवित कछुवा प्रहरीले बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका उनलाई डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी पठाइएको छ ।
