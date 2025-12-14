+
‘टनेल २६’ मा आना शर्माको प्रवेश, छायांकन गर्न पुगिन् भुटान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते २०:४५

  • अभिनेत्री आना शर्माले २३ माघमा रिलिज हुने फिल्म 'रमिताको पिरती' को प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन्।
  • आना शर्मा नयाँ फिल्म 'टनेल २६' को छायांकनका लागि सोमबार भुटान पुगेकी छन्।
  • 'टनेल २६' नेपाल र भुटानको सह-निर्माणमा बनिरहेको छ र भुटानका सेल्ट्रिमले आना शर्माको प्रवेशबारे जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री आना शर्मालाई यतिबेला भ्याइनभ्याइ छ । आफू कार्यकारी निर्मात्री रहेको फिल्म ‘रमिताको पिरती’ को प्रचारप्रसारको चटारोमा उनी ब्यस्त छिन् ।

२३ माघमा फिल्म रिलिज गर्ने चटारोमाझ उनी नयाँ फिल्म ‘टनेल २६’ छायांकन गर्न सोमबार भुटान पुगेकी छन् । केही साता त्यहाँ हुने छायांकनमा उनी ब्यस्त हुनेछिन् ।

यो फिल्ममा नेपालबाट आनासहित अनुपविक्रम शाहीको समेत अभिनय छ । भुटानबाट साङ्गे सेल्ट्रिमको पनि अभिनय छ । भुटानका विभिन्न थलोमा केही सातायता यो फिल्मको छायांकन भैरहेको छ ।

अनुप पनि छायांकनको लागि भुटानमै छन् । नेपाल र भुटानको सह-निर्माणमा बनिरहेको ‘टनेल २६’ मा आनाको प्रवेशबारे भुटानी सेल्ट्रिमले जानकारी दिएका हुन् ।

टनेल २६
