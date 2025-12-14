+
निर्वाचन आचारसंहिता अनुमगनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते ६:४०

१४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयको जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक, कोष नियन्त्रकहरुलाई आर्थिक बिषयसँग सम्बन्धित विषयमा फरकफरक कार्य गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।‍

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ । निर्वाचनलार्य स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी एवं विश्वासनीय रुपमा सम्पन्न गर्न आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आचारसंहिता, यही माघ ४ गतेदेखि लागू भएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता
सप्तरीमा आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन ४५ दिन बाँकी, आजदेखि आचारसंहिता लागू

निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेबारे आयोगले गरायो सरकारलाई जानकारी

राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने

निर्वाचन आचारसंहितामा ‘दण्डात्मक व्यवस्था’

माघ ३ बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइयो

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

