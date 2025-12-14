+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सागर ढकालको भिडिओ सुदूरपश्चिममा ‘ट्रोल’

‘म त माछा मासु केही पनि खादिनँ । स्लिपिङ ब्याग राखेर भुइँमै सुतिदिन्छु, धेरै राम्रो होटेल पनि चाहिँदैन । सामान्य दालभात तरकारी मात्रै खाएको हो, कति न होला, हजार–पन्ध्र सय भनेको ! बिहान उठ्दा त बिल ४०–५० हजार !’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते ९:१७

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट गुल्मी–१ मा उम्मेदवार रहेका सागर ढकालको भिडिओ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनेको छ ।  ढकाल बोलेको भिडिओ डडेलधुरासँग सम्बन्धित भएकाले सो क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले ट्रोल बनाइरहेका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध डडेलधुरा पुगेर ढकालले टक्कर दिएका थिए । स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रिएका ढकालले राम्रै चर्चा र जनमत बटुलेका थिए ।

यसपटक देउवा निर्वाचन नलड्ने भएपछि आफू डडेलधुराबाट नलडेको उनले बताउने गरेका छन् । रास्वपाले अहिले उनलाई गृहजिल्ला गुल्मीको १ नम्बर क्षेत्रमा टिकट दिएको छ ।

भिडिओमा ढकाल के बोलेका छन् ?

ढकालले गुल्मीकै एक चुनावी कार्यक्रममा बोलिरहेको भिडिओबाट जानकारी मिल्छ । ब्यानरअनुसार उक्त कार्यक्रम सोमबारको हो। जसमा उनले अघिल्लो पटक डडेलधुरा जाँदा भोगेको एक प्रशंग भनेर सुनाइरहेका छन् । जुन उनले पहिलो पटक डडेलधुरा जाँदाको प्रशंग भनेका छन् ।

‘पहिलो पटक डडेलधुरा गएँ । सुरुको दिन ४०/५० जना केटाहरू हुरूरू गर्दै बाइकमा । पहिलो दिन स्वागत गर्ने भनेर आए,’ ढकालले भिडिओमा भनेका छन्, ‘म त माछा मासु केही पनि खादिनँ । स्लिपिङ ब्याग राखेर भुइँमै सुतिदिन्छु, धेरै राम्रो होटेल पनि चाहिँदैन । सामान्य दालभात तरकारी मात्रै खाएको हो, कति न होला, हजार–पन्ध्र सय भनेको ! बिहान उठ्दा त बिल ४०–५० हजार !’

त्यत्रो पैसा कसरी आयो भनेर आफू छक्क परेको उनले अगाडि भनेका छन् । ‘कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? त्यहाँ त सबै बसेर मासु, बियर खाएका रहेछन्,’ ढकालले भनेका छन् । त्यसपछि आफूले ‘कोही पनि चाहिँदैन। एक्लै हिँड्छु’ भनेर पठाइदिएको भनेका छन् । ‘पछि चुनावभर एउटा बाइकमा दुई जना मात्रै बसेर प्रचार गर्‍यौँ,’ ढकालले भनेका छन् ।

यसरी डडेलधुराको प्रशंगमा बोलेको भिडिओबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । उनलाई समर्थन गरेकाहरू कसले त्यसो गरेको हो? भनेर खुलाउन माग गरिरहेका छन् भने, विपक्षीहरूले सुदूरपश्चिम बद्नाम गरेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

डडेलधुरा सागर ढकाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित