+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारत र ईयूबीच भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता के हो ? भारतलाई कति फाइदा ?

भारत र ईयूबीच भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा युरोपमा बनेका कारहरूमा लाग्ने शुल्क घटेर करिब ४० प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते ९:५५

१४ माघ, काठमाडौं । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) ले २७ जनवरीमा एक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) घोषणा गरेका छन् । यो सम्झौताले दुवै पक्षबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा दिने र भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रका रूपमा अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अटोमोबाइल, कपडा र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने अनुमान छ ।

विश्व अर्थतन्त्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला भारत र युरोपेली संघ दुवै पक्ष वर्षौंसम्म चलेको जटिल वार्तापछि सम्झौतामा पुगेका हुन् । यससँगै करिब दुई अर्ब जनसंख्या र विश्व अर्थतन्त्रको झण्डै एक–चौथाइ हिस्सा ओगट्ने यी दुई पक्ष अब आर्थिक सहकार्यको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

यसले केवल आपसी व्यापारलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मात्र होइन, भारतलाई विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ र निर्यात केन्द्रका रूपमा अझ बलियो बनाउने इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ ।

किन अहिले भयो सम्झौता ?

भारत र युरोपेली संघबीच एफटीएम सम्बन्धी वार्ता करिब १० वर्षअघि सुरु भएको थियो । तर बजार पहुँच, कर (ट्याक्स) र नियम–कानुनका विषयमा मतभेदका कारण वार्ता रोकिएको थियो । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन) मा आएको परिवर्तन र आपसी सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएपछि दुबै पक्षले पुन: वार्ता सुरु गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेनको पहलले वार्तालाई तीव्रता दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला र यूरोपियन परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस स्यान्टोसले नयाँदिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सम्झौताका विषयबारे जानकारी दिए ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन

अटोमोबाइल क्षेत्र यो सम्झौतामा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको थियो । भारतमा आयात गरिने कारहरूमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।

नयाँ व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा युरोपमा बनेका कारहरूमा लाग्ने शुल्क घटेर करिब ४० प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना छ ।

यसले बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज–बेन्ज, अडी र भोल्भोजस्ता कम्पनीलाई भारतको तीव्र रूपमा बढ्दो प्रिमियम तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजार प्रवेशको अवसर दिने बताइएको छ ।

भारतीय उद्योगलाई कसरी फाइदा ?

सम्झौता अनुसार ईयूले भारतका कपडा, रसायन, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स र गहना जस्ता उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा अझ सहज रूपमा प्रवेश गर्न दिनेछ । यसले विशेष गरी कपडा र गार्मेन्ट उद्योगलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउने र भारतको निर्यात वृद्धि हुने विश्वास छ ।

साथै स्मार्टफोन र इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा भारतको भूमिका अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण

भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनलाई यस सम्झौताबाट बाहिर राखेको जनाएको छ । सस्तो विद्युतीय सवारी र मास–मार्केट सेग्मेन्टलाई पनि विदेशी कम्पनीबाट जोगाइएको छ, ताकि साना उद्योग र किसानहरूलाई क्षति नहोस् ।

हालको व्यापार र भविष्यको बाटो

इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार वित्तीय वर्ष २०२५ मा भारत र ईयू बीचको व्यापार १३६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

भारतले ईयूलाई पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स र कपडा निर्यात गर्छ भने ईयूबाट भारतले मेसिनरी, विमान, मेडिकल सामग्री र उच्च प्रविधिका सामान आयात गर्छ ।

विज्ञहरू भन्छन्– यो व्यापार सम्झौताले व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेछ र विश्वव्यापी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्न दुबै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

भारत युरोपियन युनियन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत आज ७७ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै

भारत आज ७७ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै
नेपाल-भारत निकासी हुने वस्तुको अग्रिम सूचना दिन समझदारी

नेपाल-भारत निकासी हुने वस्तुको अग्रिम सूचना दिन समझदारी
सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतमा टी–२० विश्वकप नखेल्ने बंगलादेशको अडान

सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतमा टी–२० विश्वकप नखेल्ने बंगलादेशको अडान
अध्ययनको रिपोर्ट : भारतका सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर बन्दैछन् आफैं रोगी

अध्ययनको रिपोर्ट : भारतका सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर बन्दैछन् आफैं रोगी
भेनेजुएलामाथि अमेरिकी कारबाही विरुद्ध भारत किन खुलेर बोलेन?

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी कारबाही विरुद्ध भारत किन खुलेर बोलेन?
प्रचण्डमार्फत भारतको सन्देश : लोकतन्त्र जोगाउन सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुस्

प्रचण्डमार्फत भारतको सन्देश : लोकतन्त्र जोगाउन सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित