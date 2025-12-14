महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री पवारको विमान दुर्घटनामा मृत्यु

१४ माघ, काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री अजित पवारको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । महाराष्ट्रको बारामती विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान रनवेबाट चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको हो ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार पवारका सहयोगीले उनको मृत्यु पुष्टि गरेका छन् । दुर्घटनाको समयमा विमानमा पाँच जना यात्री सवार थिए ।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टीका नेता अजित पवारसँगै विदिप जाधव, पिंकी माली, सुमित कपुर र शम्भवी पाठक पनि विमानमा सवार थिए ।
पवारका निकट सहयोगी किरण गुजरले उपमुख्यमन्त्रीसहित ६ जनाको शव अस्पतालमा ल्याइएको बताएका छन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार ६६ वर्षीय पवार जिल्ला परिषद् निर्वाचन अघि चारवटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्न बारामती जाँदै थिए ।
