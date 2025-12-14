+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बीटीएस’ क्रेज : शो संख्या थपिदिन कोरियाली राष्ट्रपतिलाई मेक्सिकन समकक्षीको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १६:२४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चार वर्षपछि बीटीएसले अप्रिल ९ मा दक्षिण कोरियाको गोयाङ स्टेडियमबाट विश्व भ्रमण सुरु गर्दैछ।
  • मेक्सिकोमा तीन शोका टिकट ४० मिनेटमा सकिएपछि राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाउमले थप शोको माग गरिन्।
  • टिकट मास्टरमा टिकट कालोबजारी र मनपरी मूल्य निर्धारणको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ।

४ वर्षको पर्खाइपछि चर्चित के-पप ब्यान्ड बीटीएस सांगीतिक टूरमा फर्कदैछ । अहिले यो टूरको टिकटलाई यति धेरै मारामार भएको छ कि मेक्सिकोकी राष्ट्रपतिले नै दक्षिण कोरियाली समकक्षीलाई आफ्नो देशमा अझै शो थपिदिन अनुरोध गरेकी छिन् ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाउमले सोमबार भनिन्, ‘मैले कोरियाका राष्ट्रपतिलाई चिठी त लेखेकी छु… अहिलेसम्म जवाफ त आएको छैन, तर आशा गरौँ राम्रै सन्देश आउनेछ ।’

मेक्सिको सिटीमा हुने भनिएका ३ वटा शोका टिकट खुलेको ४० मिनेटभित्रै सकिएका थिए । बीटीएसले आफ्नो ७९ दिने विश्व भ्रमणका क्रममा मेक्सिकोमा मे महिनामा शो गर्दैछ ।

टिकटको मूल्यमा मनपरी गरिएको र कालोबजारी भएको भन्दै फ्यानले ‘टिकट मास्टर’ विरुद्ध उजुरी गरेपछि अहिले यसको छानबिन पनि सुरु भएको छ ।

आधिकारिक च्यानल ‘टिकट मास्टर’ मा टिकटको मूल्य झन्डै (नेपाली रकममा) १०,००० नेरुदेखि १ लाख ३५ हजार नेरुसम्म तोकिएको थियो । तर अचम्मको कुरा त के छ भने, ‘रिसेल’ (दोस्रो पटक बेचिने) साइटमा त्यही टिकटको भाउ ८५ हजारदेखि ७ लाख नेरुसम्म पुर्‍याइएको छ ।

टिकटको मारामार मात्र होइन, ठूलै आर्थिक चलखेल नै देखिएको छ । मेक्सिकोको उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने निकायले स्टबहब र भियागोगोजस्ता टिकट पुनः बिक्री गर्ने (रिसेल) प्लेटफर्महरूलाई कारबाही गरेको छ । टिकट बिक्री प्रक्रियामा “अन्यायपूर्ण र ठगीपूर्ण व्यवहार’ गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कार्वाही गरिएको हो ।

यसको मुख्य कारण माग र आपूर्तिको ठुलो खाडल नै हो । राष्ट्रपति सेनबाउमले सोमबार भनिन्, ‘कन्सर्टका लागि जम्मा १ लाख ५० हजार टिकट उपलब्ध थिए, तर त्यसको होडबाजीमा चाहिँ करिब १० लाख युवाहरू लाइनमा थिए । मेक्सिकोका तन्नेरीमाझ यो ब्यान्ड साह्रै नै लोकप्रिय छ ।’

१० लाख मान्छेले डेढ लाख टिकटका लागि लुछाचुँडी गर्दा यस्तो समस्या आउनु स्वभाविकै पनि हो । यति ठूलो क्रेज देखेपछि नै राष्ट्रपतिले थप शोका लागि पहल गरेकी हुन् ।

सन् २०२२ को जुनदेखि बीटीएसले एउटा समूहको रूपमा कुनै नयाँ गीत निकालेका थिएनन् । सबैजना आ-आफ्नै सोलो करियरमा व्यस्त भए, अनि त्यसपछि पालैपालो सेनाको तालिममा गए । त्यसैले पनि अहिले यो ‘कमब्याक’ लाई लिएर संसारभरि यति धेरै हल्लाखल्ला भएको हो ।

यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक मानिएको यो टूर अप्रिल ९ मा दक्षिण कोरियाको गोयाङ स्टेडियमबाट सुरु हुँदैछ । त्यसपछि उनीहरू एसिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न सहरमा पुग्नेछन् ।

बीबीसीबाट ।

बीटीएस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित