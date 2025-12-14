दरबारमार्गको डान्स क्लबमा लागेको आगो नियन्त्रणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दरबारमार्गस्थित होटेल उडल्यान्डको माथिल्लो तलामा रहेको ब्ल्याकआउट डान्स एन्ड रेष्टुरेन्टमा आगो लागेको थियो।
- आगलागी अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले आगलागीको कारण अझै खुलिसकेको छैन भनेका छन्।
१५ माघ, काठमाडौं । दरबारमार्गको एक डान्स क्लबमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ।
दरबारमार्गस्थित होटेल उडल्यान्डको माथिल्लो तलामा रहेका ब्ल्याकआउट डान्स एन्ड रेष्टुरेन्टमा बिहान आगो लागेको थियो ।
आगो अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) पवनकुमार भट्टराईले आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको जानकारी दिए । आगो निभाउन दमकल प्रयोग गरिएको थियो ।
आगलागीको कारण भने अझै खुलिसकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4