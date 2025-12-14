पाकेट मारेको आरोपमा कलंकीबाट एक जना पक्राउ

१५ माघ, काठमाडौं । फुटपाथमा सुतेका व्यक्तिको खल्तीबाट ८ हजार ६ सय पाकेटमारी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पाकेटमारी गरेको देखेपछि ट्राफिक प्रहरीले ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी प्रभाग कलंकीमा बुझाएको हो ।
१३ माघको बुलेका साढे ७ बजेतिर कलंकी नजिक खड्कुले सडकको फुटपाथमा एक विजय नगरकोटी सुतेका थिए ।
मदिराले अचेत भएको अवस्थामा फुटपाथमै सुतेका नगरकोटीको खल्तीमा रहेको ८ हजार ६ सय पाकेटमारी फरार भएका व्यक्तिलाई ट्राफिक प्रहरी जवान कृष्णबीर थ्याईटले पक्राउ गरेका हुन् ।
रकम समेत बरामद गरी आफन्त पहिचान गरेर जिम्मा लगाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4