काठमाडौंमा ३०औं नेल्टा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, वक्ता र प्यानालिष्टहरूको समेत उपस्थिति रहने छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १४:२०

१५ माघ, काठमाडौं । नेपाल अंग्रेजी भाषा शिक्षक संघ (नेल्टा) ले आफ्नो ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १६ र १७ माघमा काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा आयोजना गर्ने भएको छ ।

सन् १९९२ देखि अंग्रेजी भाषा शिक्षण र सिकाइमा क्रियाशील यस संस्थाले यस वर्षको सम्मेलनको मुख्य नारा ‘भावी पुस्ताका लागि अंग्रेजी भाषा शिक्षण: मानव, पृथ्वी र शान्तिका लागि शिक्षा’ तय गरेको छ।

दुई दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, मलेसिया, चीन, सिंगापुर, अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत १५ भन्दा बढी राष्ट्रका करिब ८०० अंग्रेजी शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहने अध्यक्ष प्रा.डा. लक्ष्मण ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, वक्ता र प्यानालिष्टहरूको समेत उपस्थिति रहने छ । सम्मेलनमा प्राज्ञिक आदानप्रदानका लागि ५ वटा किनोट, ६ वटा प्लेनरी, ८ वटा फिचर र १३४ वटा विभिन्न समानान्तर सत्र तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिनेछन्।

पूर्व प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षकहरू सहभागी हुने यस कार्यक्रमलाई अमेरिकी दूतावास, ब्रिटिश काउन्सिल र नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनले नवीन शिक्षण पद्धति र अनुसन्धानमा आधारित प्रस्तुतीकरणमार्फत शिक्षकहरूको पेसागत विकासमा सहयोग पुर्‍याई समग्र अंग्रेजी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेल्टा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
