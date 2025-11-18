+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्देशक भामलाई चलचित्र विकास बोर्डद्वारा बधाई तथा शुभकामना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वप्रसिद्ध बर्लिन फिल्म फेस्टिभलको अन्तर्राष्ट्रिय जुरी सदस्यमा नेपाली निर्देशक मीनबहादुर भामलाई मनोनित गरिएको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले भामलाई जुरी सदस्य मनोनित हुनु नेपाली चलचित्र र सांस्कृतिक पहिचानका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ।
  • भाम निर्देशित फिल्म 'शाम्बाला' बर्लिन फेस्टिभलमा छनोट भई राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको थियो।

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध बर्लिन फिल्म फेस्टिभल (बर्लिनाले) को अन्तर्राष्ट्रिय जुरी सदस्यमा मनोनित नेपाली निर्देशक मीनबहादुर भामलाई चलचित्र विकास बोर्डले बधाई तथा शुभकामना दिएको छ ।

अध्यक्ष दिनेश डीसीले विहिबार जारी गरेको बधाई सन्देशमा भाम बर्लिनमा जुरी सदस्य रहनु नेपाली सिनेमा र समग्र सांस्कृतिक पहिचानका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइएको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली चलचित्रको सशक्त उपस्थिती र सिर्जनात्मक क्षमताको विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ । बोर्डको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर बोर्डको सहयोगमा निर्देशन गरिएको फिल्म ‘शाम्बाला’ बर्लिन फेस्टिभलमा छनोट भई नेपाली चलचित्रको मान प्रतिष्ठा उच्च बनाएको तथ्य स्मरण पनि बोर्डले गरेको छ ।

यस उपलब्धिले बोर्डको नीतिगत सहयोग र निरन्तर परिश्रमबीचको सकारात्मक सहकार्यलाई पनि उजागर गरेको बोर्डले जनाएको छ । ‘बोर्ड आगामी दिनहरूमा तपाईंको सिर्जनशिल यात्राले नेपाली चलचित्रलाई विश्वमंचमा मजबुतरुपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ’ बोर्डले भनेको छ ।

भाम निर्देशित ‘शाम्बाला’ गतवर्षको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको थियो । साथै, बर्लिनमा विश्व प्रिमियर समेत भएको थियो । भाम सन् २०२६ को बर्लिनालेको अन्तर्राष्ट्रिय जुरी सदस्यमा छनोट भएका हुन् ।

बोर्ड अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र प्रवर्धन समितिले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण र प्रवर्धनलाई लक्षित गर्दै कार्यविधि पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनाव लड्न छाडेर ‘बर्लिन फिल्म फेस्टिभल’ को जुरी बनेका मीनबहादुर भाम
यो पनि पढ्नुहोस

मीनबहादुर भाम बने ‘बर्लिन फिल्म फेस्टिभल’ का जुरी सदस्य

 

चलचित्र विकास बोर्ड मीनबहादुर भाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा ११ विधामा तालिम तथा कार्यशालाको आवेदन माग

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा ११ विधामा तालिम तथा कार्यशालाको आवेदन माग
नेपालमा प्रदर्शनरत ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?

नेपालमा प्रदर्शनरत ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?
ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल

ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल
चलचित्र विकास बोर्डबाट १५ समिति गठन, परिचयपत्र वितरण

चलचित्र विकास बोर्डबाट १५ समिति गठन, परिचयपत्र वितरण
चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण

चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको रक्तदानमा कलाकारको सहभागिता

चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको रक्तदानमा कलाकारको सहभागिता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित