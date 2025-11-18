+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

68/9 (13.5)
Scotland Women va Nepal Women vs

Scotland Women

140/10(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Scotland won by 72 runs

Nepal Women

68/9(13.5)
vs

Scotland Women

140/10(20)
WC Series
Nepal Women
68/9 (13.5)
VS
Scotland won by 72 runs
Won Scotland Women
140/10 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares
बक्सअफिस :

नेपालमा प्रदर्शनरत ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १२:१५
हलिउड फिल्म ‘द हाउसमेड’ को एक दृश्यमा अभिनेत्री सिड्नी स्विनी ।
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत सिनेपाः बक्सअफिसले १० माघसम्म प्रदर्शन भएका विदेशी फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • रणवीर सिंह स्टारर 'धुरन्धर'ले १० करोड ४७ लाख ५३ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ र ३ लाख १८ हजार ९० टिकट विक्री भएका छन्।
  • जेम्स क्यामरुन निर्देशित 'अवतार : फायर एन्ड यश'ले ६ करोड ६२ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ र १ लाख ६१ हजार ३८४ टिकट बिक्री भएका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सिनेपाः बक्सअफिसले पछिल्लो शनिबार अर्थात १० माघसम्म नेपालमा प्रदर्शनरत विदेशी फिल्मले कमाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअन्तर्गत, थ्रीलर-हरर ‘ट्वेन्टी एट् इयर्स लेटर’ ले ८ लाख १४ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका २१०८ वटा टिकट बिकेका छन् ।

सिड्नी स्विनी स्टारर हलिउडको ‘द हाउसमेड’ ले ११ लाख ८५ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ३ हजार ८४ वटा टिकट बिकेका छन् ।

प्रभास स्टारर दक्षिण भारतीय फिल्म ‘द राजा साब’ ले १ करोड ७६ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ५४ हजार ८८१ टिकट बिकेका छन् ।

जेम्स क्यामरुन निर्देशित हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले ६ करोड ६२ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १ लाख ६१ हजार ३८४ नेरु ग्रस कमाएको छ ।

रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरन्धर’ ले १० करोड ४७ लाख ५३ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ३ लाख १८ हजार ९० वटा टिकट विक्री भएका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल

ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल
चलचित्र विकास बोर्डबाट १५ समिति गठन, परिचयपत्र वितरण

चलचित्र विकास बोर्डबाट १५ समिति गठन, परिचयपत्र वितरण
चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण

चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको रक्तदानमा कलाकारको सहभागिता

चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको रक्तदानमा कलाकारको सहभागिता
नयाँ चलचित्र हल खोले ३ वर्षसम्म सबै करमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा

नयाँ चलचित्र हल खोले ३ वर्षसम्म सबै करमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा
जेनजी आन्दोलनपछि १८ फिल्मलाई निर्माण इजाजत, कुनले पाए ?

जेनजी आन्दोलनपछि १८ फिल्मलाई निर्माण इजाजत, कुनले पाए ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित