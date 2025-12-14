कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले बोलायो बैठक, गगन पनि उपस्थित हुने

१५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिले बैठक बोलाएको छ । फागुन ७ गते जनकपुरमा हुने मधेश सभाको तयारीका लागि बैठक बोलाइएको मधेश प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख नितिशकुमा गुप्ताले जानकारी दिए ।
साथै मधेश प्रदेशभर फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलक्षित पार्टीको प्रचार–प्रसारलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र व्यापक बनाउने विषयमा छलफल हुन बताइएको छ ।
उक्त बैठकमा सभापति गगनकुमार थापा पनि सहभागी हुने गुप्ताको भनाइ छ । उक्त बैठकमा मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू पनि सहभागी हुनेछन् ।
बैठकमा सहभागिताका लागि समितिका पदाधिकारी, सदस्यलगायतलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।
