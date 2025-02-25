कप्तान रोहितको अर्धशतकमा नेपालले एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ लाई हरायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले कप्तान रोहित पौडेलको अर्धशतक मद्दतमा भारतको एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ लाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ।
- नेपालले एमसीएले दिएको १४३ रनको लक्ष्य १७.२ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो।
- टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा सुरु हुँदैछ, नेपालले फेब्रुअरी ८ मा इंग्ल्यान्डसँग पहिलो खेल खेल्नेछ।
१५ माघ, काठमाडौं । कप्तान रोहित पौडेलको अर्धशतक मद्दतमा आईसीसी टी-२० विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले भारतको एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँगको पहिलो अभ्यास टी-२० खेल जितेको छ ।
बिहीबार ब्राबोर्न स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ लाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । एमसीएले दिएको १४३ रनको लक्ष्य नेपालले १७.२ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो ।
कप्तान रोहितले ४३ बलमा सर्वाधिक ५० रन बनाएर नटआउट रहे । त्यस्तै ओपनर कुशल भुर्तेलले २१ बलमा ३८ रन बनाए । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २२ बलमा २८ तथा आसिफ शेखले १७ बलमा १६ रन बनाए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एमसीएले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४२ रन बनाएको थियो । एमसीएका लागि सिद्धार्थ आकरेले सर्वाधिक २८ तथा परिक्षित वलसंकरले २७ रन बनाए ।
नेपालका लागि नन्दन यादवले २ तथा शेर मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, गुल्शन झा र कुशल भुर्तेलले १-१ विकेट लिए ।
नेपालले यही टोलीसँग शनिबार दोस्रो खेल खेल्नेछ । त्यसपछि नेपालले फेब्रुअरी ३ मा यूएई अनि फेब्रुअरी ५ मा क्यानडासँग चेन्नईमा वार्म अप खेल्नेछ ।
टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ । नेपालले फेब्रुअरी ८ मा पहिलो खेल इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
नेपालले फेब्रुअरी १२ मा इटली, फेब्रुअरी १५ मा वेस्ट इन्डिज अनि फेब्रुअरी १७ मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4