राष्ट्रिय लिगमा एपीएफको शतप्रतिशत विजय यात्रा रोकियो

- एपीएफ एफसीले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एनआरटीसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै शतप्रतिशत विजय यात्रा रोकिएको छ।
- एपीएफ र एनआरटीले समान १३ अंक जोडेको छन् तर एपीएफले ५ खेल खेल्दा एनआरटीले ६ खेल खेलेको छ।
- एपीएफ शीर्ष स्थानमा छ, एनआरटी दोस्रो र मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा छ, तीनै टोलीको समान १३ अंक छ।
२० माघ, काठमाडौं । विभागीय टोली एपीएफ एफसीले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एनआरटीसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ ।
यो बराबरीपछि लिगमा एपीएफको शतप्रतिशत विजय यात्रा रोकिएको छ । एपीएफको बराबरीपछि लिगमा अब शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने कुनै पनि टोली छैन ।
लगातार चार खेल जितेपछि एपीएफ एनआरटीसँग बराबरीमा रोकिएको हो । एपीएफले राष्ट्रिय लिगमा अपराजित यात्रा भने कायम राखेको छ ।
पहिलो खेलमा पराजित भएको एनआरटीले पनि लगातार चार जितपछि पहिलो बराबरी खेलेको हो । एपीएफ र एनआरटीले समान १३ अंक जोडेको छ । तर एपीएफले ५ खेल खेल्दा एनआरटीले ६ खेल खेलिसकेको छ ।
अंकतालिकामा यी दुई टोली मछिन्द्र एफसीलाई पछि पार्दै शीर्ष दुईमा उक्लेका छन् । मछिन्द्रले पनि चार जितपछि पहिलो बराबरी खेल्दै ५ खेलबाट १३ अंक नै जोडेको छ ।
तीन टोलीको समान १३ अंक छ । एपीएफ र एनआरटी गोलअन्तरमा मछिन्द्रभन्दा अघि छन् । अपराजित एपीएफ शीर्ष स्थानमा छ भने एनआरटी दोस्रोमा छ । मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा झरेको छ ।
