२० माघ, काठमाडौं । चीनको तियानजिनमा यही फेब्रुअरी ६ देखि ८ तारिख (माघ २३ देखि २५ गते) सम्म आयोजना हुने १२औं एसियन इन्डोर एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट तीन खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट सोम बहादुर कुमाल, मुकेश बहादुर पाल र सलिम देवानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
सोमले पुरुष ४०० मिटर, ८०० मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने मुकेशले १५०० मिटर र ३००० हजार मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै सलिमले ६० मिटर, लङजम्ममा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
यस्तै नेपाली टिमको प्रशिक्षकमा उषा कर्ण चौधरी छन् भने अफिसियलमा नेपाल एथ्लेटिक्स संघका उपाध्यक्ष रिटायर्ड जर्नल सन्तोष कुमार ढकाल छन् ।
नेपाली टोली मंगलबार राती चीन प्रस्थान गर्ने एथ्लेटिक्स संघका सचिव आरके विष्टले जानकारी दिए ।
नेपाली टोलीलाई मंगलबार राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले बिदाइ गरे ।
