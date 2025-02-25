चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल लिग कपको फाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । लण्डन डर्बीमा चेल्सीलाई समग्रमा ४-२ ले पराजित गर्दै आर्सनल इंग्लिस लिग कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
गएराती भएको सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा चेल्सीलाई १-० ले पराजित गरेपछि आर्सनलले समग्रमा ४-२ को नतिजा निकालेको हो । पहिलो लेगको खेल आर्सनलले ३-२ ले जितेको थियो ।
आर्सनलले जित दिलाउन काइ हाभार्टले इन्जुरी टाइमको सातौं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
आर्सनलले अब उपाधिका म्यानचेष्टर सिटी र न्युकासल युनाइटेडबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
