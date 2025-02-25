जय ट्रफी क्रिकेट फागुन ८ देखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आयोजनामा जय ट्रफी मेन्स इलिट कप क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन ८ देखि १९ गतेसम्म हुने भएको छ ।
क्यानले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै खेलतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
जय ट्रफीमा गत वर्षको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको शीर्ष चारमा रहेक नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताका खेल त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुनेछ ।
सार्वजनिक खेलतालिका अनुसार प्रतियोगिताको लिग चरणका खेलहरु सिंगल राउण्ड रोविनको आधारमा हुनेछ ।
पहिलो खेल फागुन ८-९ गते त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । त्यही समयमा एपीएफ र बागमती प्रदेशबीच मुलपानी मैदानमा खेल हुनेछ ।
यस्तै फागुन ११-१२ गते त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा एपीएफ र पुलिसबीच तथा मुलपानी मैदानमा बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच खेल हुनेछ ।
त्यसैगरी फागुन १४–१५ गते त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस र बागमती प्रदेश तथा मूलपानी मैदानमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लबबीच खेल हुनेछ ।
लिग चरणपछि शीर्ष दुई फाइनल प्रवेश गर्नेछन् । फाइनल खेल तिनदिवसिय हुनेछ । फाइनल खेल फागुन १७ देखि १९ गतेसम्म त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
खेलतालिका:
