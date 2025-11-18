+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उडिरहेको जहाजका सबै ट्वाइलेट एकैचोटी बिग्रिएपछि…

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १९:२५
Photo Credit : AI

आकाशमा ठूलो संख्यामा यात्रुहरूलाई बोकेर उडिरहेको विमानका सबै शौचालयहरू एक्कासी बिग्रिए भने के होला ? सायद यस्तो घटना यसअघि भएको थिएन होला । त्यसैले केवल कल्पनाको विषय मात्रै थियो।

तर हालै एउटा यात्रुवाहक विमानमा यस्तै घटना घटेको छ।

अमेरिकाको लस एन्जलसबाट फिलिपिन्सको मनिलाका लागि उडेको फिलिपिन्स एयरलाइन्सको बोइङ ७७७ विमानमा रहेका ११ वटा शौचालय एकसाथ बिग्रिए। १५ घण्टाको उक्त उडानका क्रममा शौचालय बिग्रिएपछि विमान कर्मचारी अर्थात क्याबिन क्रूले आफ्ना हातले नै शौचालयको फोहोर सफा गर्नुपरेको थियो ।

डेली स्टारमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो घटना जनवरीको अन्तिम साता भएको थियो ।

फिलिपिन्स एयरलाइन्सको उडान नम्बर पीआर ११३ अमेरिकाको क्यालिफोर्निस्थित लस एन्जल्सबाट फिलिपिन्सको मनिला जाँदै थियो । १५ घण्टाको उक्त उडानका क्रममा जहाजका सबै ११ वटा शौचालय एक्कासी त्यतिबेला बिग्रिए जब त्यो विमान नजिकको वैकल्पिक विमानस्थल गुआमबाट करिब छ घण्टाको दुरीमा थियो।

विमानका सबै ट्वाइलेट एकैपटक बिग्रिएपछि सुरुमा त आपतकालीन रूपमा विमान डाइभर्ट गर्ने विषयमा चालक दलबीच छलफल सुरु भयो। तर अन्ततः विमानका क्याप्टेनले डाइभर्ट नगर्ने निर्णय गरे। चालक दलका सदस्यहरूले खिचेको भिडियोमा जहाजका स्टाफले शौचालयको कमोडबाट फोहोर निकालेर नजिकैको सिङ्कमा बगाइरहेको देखिन्छ। समाचार अनुसार एकजना सुपरभाइजरले उनीहरूलाई त्यसो गर्न बाध्य पारेका थिए।

त्यो प्रक्रिया गोप्य रूपमा सम्पन्न गरिएको बताइएको छ र उडानपछि यात्रुहरूको तर्फबाट कुनै औपचारिक गुनासो दर्ता गरिएको थिएन। साथै उक्त विमान कुनै ढिलाइबिना नै मनिलाको निनोय एक्विनो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्‍यो।

उडानपछि चालक दलका सदस्यहरूले यस घटनाबारे फिलिपिन्स एयरलाइन्स युनियनलाई जानकारी गराए। युनियनले अवस्थाको व्यवस्थापन र विमानलाई डाइभर्ट नगर्ने निर्णयको आलोचना गरेको छ। युनियनले घटनापछि कुनै आन्तरिक छानबिन पनि नगरिएको आरोप लगाएको छ।

एयरलाइन्सले अहिलेसम्म यस घटनाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

हवाइ यात्रामा विमानमा बेलाबेलामा विभिन्न काण्डहरु हुने गरेका छन् । गत वर्ष अमेरिकाको शिकागो जाँदै गरेको एउटा उडानमा एक महिला यात्रुले अचानक सरीरका लुगा खोलेर आफै बसेको सिटमा दिसापिसाब गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

-एजेन्सी

जहाज ट्वाइलेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित