उडिरहेको जहाजका सबै ट्वाइलेट एकैचोटी बिग्रिएपछि…

आकाशमा ठूलो संख्यामा यात्रुहरूलाई बोकेर उडिरहेको विमानका सबै शौचालयहरू एक्कासी बिग्रिए भने के होला ? सायद यस्तो घटना यसअघि भएको थिएन होला । त्यसैले केवल कल्पनाको विषय मात्रै थियो।
तर हालै एउटा यात्रुवाहक विमानमा यस्तै घटना घटेको छ।
अमेरिकाको लस एन्जलसबाट फिलिपिन्सको मनिलाका लागि उडेको फिलिपिन्स एयरलाइन्सको बोइङ ७७७ विमानमा रहेका ११ वटा शौचालय एकसाथ बिग्रिए। १५ घण्टाको उक्त उडानका क्रममा शौचालय बिग्रिएपछि विमान कर्मचारी अर्थात क्याबिन क्रूले आफ्ना हातले नै शौचालयको फोहोर सफा गर्नुपरेको थियो ।
डेली स्टारमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो घटना जनवरीको अन्तिम साता भएको थियो ।
फिलिपिन्स एयरलाइन्सको उडान नम्बर पीआर ११३ अमेरिकाको क्यालिफोर्निस्थित लस एन्जल्सबाट फिलिपिन्सको मनिला जाँदै थियो । १५ घण्टाको उक्त उडानका क्रममा जहाजका सबै ११ वटा शौचालय एक्कासी त्यतिबेला बिग्रिए जब त्यो विमान नजिकको वैकल्पिक विमानस्थल गुआमबाट करिब छ घण्टाको दुरीमा थियो।
विमानका सबै ट्वाइलेट एकैपटक बिग्रिएपछि सुरुमा त आपतकालीन रूपमा विमान डाइभर्ट गर्ने विषयमा चालक दलबीच छलफल सुरु भयो। तर अन्ततः विमानका क्याप्टेनले डाइभर्ट नगर्ने निर्णय गरे। चालक दलका सदस्यहरूले खिचेको भिडियोमा जहाजका स्टाफले शौचालयको कमोडबाट फोहोर निकालेर नजिकैको सिङ्कमा बगाइरहेको देखिन्छ। समाचार अनुसार एकजना सुपरभाइजरले उनीहरूलाई त्यसो गर्न बाध्य पारेका थिए।
त्यो प्रक्रिया गोप्य रूपमा सम्पन्न गरिएको बताइएको छ र उडानपछि यात्रुहरूको तर्फबाट कुनै औपचारिक गुनासो दर्ता गरिएको थिएन। साथै उक्त विमान कुनै ढिलाइबिना नै मनिलाको निनोय एक्विनो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्यो।
उडानपछि चालक दलका सदस्यहरूले यस घटनाबारे फिलिपिन्स एयरलाइन्स युनियनलाई जानकारी गराए। युनियनले अवस्थाको व्यवस्थापन र विमानलाई डाइभर्ट नगर्ने निर्णयको आलोचना गरेको छ। युनियनले घटनापछि कुनै आन्तरिक छानबिन पनि नगरिएको आरोप लगाएको छ।
एयरलाइन्सले अहिलेसम्म यस घटनाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
हवाइ यात्रामा विमानमा बेलाबेलामा विभिन्न काण्डहरु हुने गरेका छन् । गत वर्ष अमेरिकाको शिकागो जाँदै गरेको एउटा उडानमा एक महिला यात्रुले अचानक सरीरका लुगा खोलेर आफै बसेको सिटमा दिसापिसाब गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
-एजेन्सी
