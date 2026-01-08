+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अछाममा देउवा सम्झिँदै, भोट माग्दै भीम रावल

त्याे बेला कतिपयले सुदूरपश्चिमको भूगोलबाट देशको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापछि रावलले नै सर्वोच्च स्थान बनाउने नेताका रूपमा व्याख्या गर्थे । एमालेभित्र निरन्तरको उकालो चढानकै कारण त्यो व्याख्यामा असहमति जनाउने ठाउँ थिएन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २४ गते १२:०८

२४ माघ, काठमाडौं । कुनै समय सुदूरपश्चिम नेकपा एमालेमा भीम रावलको दरिलो दबदबा थियो । केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रहँदा उनले जे भन्यो कार्यकर्तास्तरसम्म अक्षरसः पालना हुन्थ्यो ।

त्याे बेला कतिपयले सुदूरपश्चिमको भूगोलबाट देशको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापछि रावलले नै सर्वोच्च स्थान बनाउने नेताका रूपमा व्याख्या गर्थे । एमालेभित्र निरन्तरको उकालो चढानकै कारण त्यो व्याख्यामा असहमति जनाउने ठाउँ थिएन । सोही कारण सुदूरपश्चिमको भूगोलबाट एमालेमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताकार्यकर्ता रावलले जे भन्यो त्यही मान्नैपर्ने अवस्थामा थिए ।

ती रावल अहिले एमालेमा छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बनाउन नसकेका कारण २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछाम–१ मा उनले टिकटसम्म पाउन सकेनन् । उनी पछिल्ला तीन वर्ष संसदीय शक्तिबाट बाहिर हुँदा भूमिकाविहीन बने । त्यसैक्रममा उनी पार्टीको कारबाहीमा परेर निष्काशित भए ।

अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)मा छन् । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाले उनलाई अछाम–१ मा उम्मेदवार बनाएको छ ।

अछामको चुनावी मैदानमा रावल अहिले पहिले एमालेका ‘भीम रावल’ जस्ता प्रभावशाली नेताका रूपमा उपस्थित छैनन् । न उनको साथमा एमालेको शक्तिशाली संगठन नै छ । न आममतदाताले भविष्यमा देशको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुग्नसक्ने आशा–विश्वास गरेका छन् ।

तर, रावल आफैले भने त्यही सम्भावनालाई संकेत गर्दै आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांश मतदातासमक्ष उनले स्थानीय भाषा(अछामी)मै मन्तव्य दिन्छन् । आफू भविष्यमा देशको नेतृत्वमा पुग्ने दाबी गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्छन् ।

यसैक्रममा रावलले कांग्रेस निवर्तमान सभापति देउवाको नाम प्रयोग गरेर सहानुभूति लिने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । यसैक्रममा शुक्रबार अछामी भाषामै दिएको एक मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल छ । त्यसमा उनले देउवालाई सम्झेका छन् ।

के भने ?

अछामी भाषामै मन्तव्य दिइरहेका रावलले आफ्नका कुरा सुन्न कांग्रेसका कार्यकर्तालाई बोलाइरहेका सुनिन्छन् । ‘कांग्रेसका साथी कोही यहाँ कुडा सुनिरया छौ, भने तमी पनि आइझाओ,’ उनले भनेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवा ठुला नेता छिया । उनुलाई त घरैमी कुटेर रगत बगायो, उनुकी जोइलाई पनि कुट्यो । रगतका धारा बगाएर उनुपछि पुडा बाइग्या । सभापति पनि आच्छी ।’

(यसको अर्थ हुन्छ–कांग्रेसका साथी कोही कुरा सुनिरहनुभएको छ भने आउनुस् । शेरबहादुर देउवा ठुला नेता थिए । उनलाई घरमै कुटेर रगत बगाए । उनकी पत्नीलाई पनि कुटे । रगतका धारा बगाएर उनी पर गए । सभापति पनि छैनन् ।)

त्यसपछि रावलले अगाडि भनेका छन्, ‘अब सुदूरपश्चिमबाटी एक भएर हाम्रो डाको सिंहदरबार सुन्या गरिकन हामी सब्बै एक हुनुपड्न्या छ ।’ (अब सुदूरपश्चिमबाट एक भएर हाम्रो आवाज सिंहदरबार सुनिनेगरी सबै एक हुनुपर्नेछ) ।

अछाम–१ डा. भीम रावल शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चितवनमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु   

चितवनमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु   
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको ‘भर्चुअल’ बैठक बस्ने

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको ‘भर्चुअल’ बैठक बस्ने
टी-२० विश्वकपमा चम्कन सक्ने युवा खेलाडी

टी-२० विश्वकपमा चम्कन सक्ने युवा खेलाडी
फेसबुकको भित्ताबाट बाहिर निस्किएर टुँडिखेलमा नीतिगत बहस गरौं : उदयशमशेर जबरा

फेसबुकको भित्ताबाट बाहिर निस्किएर टुँडिखेलमा नीतिगत बहस गरौं : उदयशमशेर जबरा
एक शमशेर जो समाज बदल्न सम बने

एक शमशेर जो समाज बदल्न सम बने
अमेरिका-भारतबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा

अमेरिका-भारतबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित