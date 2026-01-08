+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेशम चौधरीको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

चौधरीले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १३:०१

२५ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा चौधरीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । यो सुनुवाइले चौधरीको मागमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर तय गर्ने छ ।

चौधरीले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । सोही निर्णयउपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर चौधरीले सर्वोच्च पुगेका थिए ।

दुई साताअघि चौधरीको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेर निर्णयको फाइल र केही मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तीन तहकै अदालतबाट दोषी सावित भएका चौधरीमाथि जन्मकैदको फैसला भएको थियो । पछि सरकारले माफीमिनाहाको माध्यमबाट उनको कैद मिनाहा गरेको थियो ।

दुई साताअघि सर्वोच्चले चौधरीसँग सम्बन्धित चारवटा फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । पहिलो, २ जेठ २०८० मा भएको फैसला पेस गर्न भनेको थियो । जसमा सर्वोच्चले चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोप सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

दोस्रो, चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको भन्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध पनि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, सर्वोच्चले त्यो विवरण समेत पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

तेस्रो, चौधरीलाई माफीमिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले त्यो फाइल पनि अध्ययनका लागि पेस गर्नु भनेको थियो ।

चौथौ, सर्वोच्चले कैलाली–१ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णयको प्रमाणित प्रति पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

टीकापुर घटना रेसम चौधरी सर्वोच्च अदालत आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बर्दियाको सिंचाई कार्यालय अगाडिको शंकास्पद वस्तु सेनाले गर्‍यो डिस्पोज

बर्दियाको सिंचाई कार्यालय अगाडिको शंकास्पद वस्तु सेनाले गर्‍यो डिस्पोज
तथ्य जाँच : रेखा थापाले प्रचण्डको पक्षमा मत मागेकी हुन् ?

तथ्य जाँच : रेखा थापाले प्रचण्डको पक्षमा मत मागेकी हुन् ?
मुम्बइमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेल हेर्न उत्साहित नेपाली समर्थक

मुम्बइमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेल हेर्न उत्साहित नेपाली समर्थक
महोत्तरी-३ को बेथा : कतै डुबान, कतै सिँचाइ अभाव

महोत्तरी-३ को बेथा : कतै डुबान, कतै सिँचाइ अभाव
‘विषालु’ बन्यो बिहे भोज, नयाँ बिरामी थपिएको थपियै

‘विषालु’ बन्यो बिहे भोज, नयाँ बिरामी थपिएको थपियै
कांग्रेसले ‘फागुन २१ का लागि मेरो २१ दिन’ अभियानसहित नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने

कांग्रेसले ‘फागुन २१ का लागि मेरो २१ दिन’ अभियानसहित नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित