व्यक्ति छुटाउने भन्दै ५ लाख ठगी गर्ने नक्कली प्रहरी पक्राउ

२५ माघ, काठमाडौं । आफू प्रहरी भएको बताउँदै ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–१ घर भएका ४० वर्षीय दीपक थापा छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
हुण्डी कारोबार मुद्दामा पक्राउ परेका दावा भनिने दाफुरी शेर्पालाई छुटाउने भन्दै उनको आमासँग ५ लाख लिएर ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
आफू प्रहरी रहेको बताउँदै हिरासतमा रहेका व्यक्ति छुटाउने प्रलोभन देखाएर उनले ठगी गरेका थिए । नक्कली प्रहरीविरुद्ध ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
