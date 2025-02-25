News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ माघ, मुम्बई । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य नन्दन यादवले दक्षिण अफ्रिकी महान पेस बलर डेल स्टेनले नेपाली क्रिकेटसँग जोडेर ट्वीट गर्नु विशेष कुरा भएको बताएका छन् ।
आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले इंग्ल्यान्डविरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङका बावजुद पनि ४ रनले पराजित भएपछि स्टेनले ट्वीट गर्दै यदि नेपालले प्रस्ताव गरे आफू काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
यस विषयमा नन्दनलाई पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा पत्रकारले प्रश्न पनि सोधेका थिए । त्यसमा नन्दनले जवाफ दिँदै यो विशेष भएको बताएका हुन् ।
‘यो हाम्रो लागि निकै ठूलो कुरा हो । कुनै महान खेलाडी, जसले १० वर्षसम्म क्रिकेटमा राज गरे, उनले यसरी हाम्रो बारेमा ट्विट गर्नु आफैंमा विशेष कुरा हो’ नन्दनले भने, ‘तर हामीले उहाँलाई सिधै प्रस्ताव गर्न सक्दैनौं । यो क्यान व्यवस्थापनले हेर्ने हो । सायद सकिएला पनि, तर यो विषयमा कसरी जवाफ दिने भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन ’
नन्दनले इंग्लयान्डविरुद्ध खेलबाटै टी-२० विश्वकपमा डेब्यू पनि गरे । उनी पछिल्लो समय नेपाली टिमको नियमित सदस्यको रुपमा खेलिरहेका छन् र विश्वकप खेल्ने टोलीमा पनि स्थान बनाउँदै पहिलो रोजाइमा खेल्ने अवसर पाए ।
नन्दनले इंग्ल्यान्डविरुद्ध ३ ओभरमा २५ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए ।
स्टेन मात्र नभएर नेपाली टिम र खेलाडीको प्रदर्शनबारे अन्तर्राष्ट्रिय दिग्गज खेलाडीहरूले पनि प्रंशसा गर्दै ट्वीट गरेका थिए । मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा नेपालको प्रदर्शनबाट भारतीय क्रिकेट समर्थकहरू पनि निकै प्रभावित देखिएका थिए ।
उनीहरू पनि नेपालले निकै राम्रो खेलेको र इंग्लयाण्डलाई टक्क दिएको बताइरहेका थिए । एक समर्थक भन्दै थिए ‘नेपालले खेल जितेको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’
