+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वयस्क उमेरका झन्डै आधा पुरुष खान्छन् सुर्तीजन्य पदार्थ

१५ वर्षभन्दा अगाडि नै ७.६ प्रतिशत पुरुषले चुरोट वा बिँडी सेवन गरिसकेको समेत सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १९:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ४१.८ प्रतिशत पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ।
  • सर्वेक्षणले १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिलाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखाएको छ।
  • १५ वर्षभन्दा अगाडि ७.६ प्रतिशत पुरुष र २.१ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको अनुभव लिइसकेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ।

२६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा वयस्क उमेरका झन्डै आधा पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को नतिजा अनुसार १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ४१.८ प्रतिशत पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यो उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको समेत सर्वेक्षणको नतिजामा उल्लेख छ । उता, १५ वर्षभन्दा अगाडि नै ७.६ प्रतिशत पुरुषले चुरोट वा बिँडी सेवन गरिसकेको समेत सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

महिलाको हकमा २.१ प्रतिशतले १५ वर्षभन्दा अगाडि नै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको अनुभव लिइसकेका छन् ।

नेपाल वयस्क उमेर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालका ९०.४ प्रतिशत वयस्क पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन, महिलासँग कति ?

नेपालका ९०.४ प्रतिशत वयस्क पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन, महिलासँग कति ?
नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्, गण्डकीमा करिब शतप्रतिशत

नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्, गण्डकीमा करिब शतप्रतिशत
नेपालमा जलपन्छी संख्यामा ठूलो गिरावट

नेपालमा जलपन्छी संख्यामा ठूलो गिरावट
२०२६ भित्र ९ वटा महासन्धि अनुमोदन लक्ष्य, प्रगति शून्य

२०२६ भित्र ९ वटा महासन्धि अनुमोदन लक्ष्य, प्रगति शून्य
नेपालमै लटरम्म काजु फलाउने ‘नमुना’ विद्यालय

नेपालमै लटरम्म काजु फलाउने ‘नमुना’ विद्यालय
नेपालमा जापानी स्वयंसेवी : काम सिकाउँदै, खुसी सिक्दै

नेपालमा जापानी स्वयंसेवी : काम सिकाउँदै, खुसी सिक्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित