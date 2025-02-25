नेपाल पुलिस क्लब काभा महिला भलिबलबाट बाहिरियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल पुलिस क्लब माल्दिभ्समा जारी काभा महिला भलिबल लिगको सेमिफाइनलबाट टुरान भिसीसँग सोझो सेटमा पराजित हुँदै बाहिरिएको छ।
- सेमिफाइनलमा नेपाललाई टुरान भीसीले २५-१४, २५-१३ र २५-११ को सेटमा हराएको हो।
- नेपाल समूह 'बी' को उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो।
२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल पुलिस क्लब माल्दिभ्समा जारी काभा महिला भलिबल लिगको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ ।
सोमबार राति सम्पन्न सेमिफाइनलमा कजाखस्तानको टुरान भिसीसँग सोझो सेटमा पराजित हुँदै बाहिरिएको हो ।
नेपालविरुद्ध टुरान भीसी २५-१४, २५-१३ र २५-११ ले विजयी भयो ।
यसअघि नेपाल समूह ‘बी’ को उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो ।
