गोलभेँडाको मूल्यमा गिरावट, प्रतिकिलो कति ?

२७ माघ, काठमाडौं । नेपाली बजारमा गोलभेँडाको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीले सबै प्रकारका गोलभेँडाको मूल्य घटेको देखाएको हो ।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै गिरावट गोलभेडा सानो (टनेल) को मूल्यमा देखिएको छ । हिजो सोमबार प्रतिकिलो औसत ४२ रुपैयाँ रहेको टनेल गोलभेँडा आज मंगलबार १७.६५ प्रतिशतले घटेर ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, तराईको सानो गोलभेँडाको मूल्यमा १४.८७ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो दिन ४१ रुपैयाँ रहेको तराईको सानो गोलभेँडा आज ३५ रुपैयाँमा झरेको छ । भारतीय सानो गोलभेडाको मूल्य पनि १४.२९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
भारतीय ठूलो गोलभेडा र स्थानीय सानो गोलभेँडाको मूल्यमा पनि समान ७.६९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
सोमबार किलोको ६५ रुपैयाँ रहेको भारतीय ठूलो गोलभेँडा आज ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने २६ रुपैयाँ रहेको स्थानीय सानो गोलभेँडाको मूल्य २४ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
