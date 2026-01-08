करोडौं फिरौती माग्दै ज्यान मार्ने धम्कीपछि रणवीरको सुरक्षा कडा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मुम्बई प्रहरीले बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भ्वाइस नोट प्राप्त भएपछि सुरक्षा कडा बनाएको छ।
- धम्की दिने व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ फिरौती मागेको र आफूलाई गम्भीर अपराधसँग जोडिएको बताएका छन्।
- रणवीरको फिल्म ‘धुरन्धर’ सफल भएपछि सिक्वेल निर्माणको तयारी भइरहेको छ र कथामा थप गहिराइ आउनेछ।
मुम्बई । बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहलाई मंगलबार ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ । यो धम्की ह्वाट्सएपमा पठाइएको एक भ्वाइस नोटमार्फत दिइएको हो । सो सन्देशमा आरोपीले करोडौं रुपैयाँ फिरौतीको माग गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, धम्की प्राप्त हुनेबित्तिकै मुम्बई प्रहरीले सिंहको बान्द्रास्थित निवास बाहिर सुरक्षा कडा बनाएको छ । थप प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ र आवतजावत गर्ने व्यक्तिमाथि कडा निगरानी राखिएको छ ।
यो घटना फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टीको मुम्बईस्थित घर बाहिर जनवरी ३१ मा पाँच राउन्ड गोली प्रहार भएको घटनापछि आएको हो । त्यस कारणले मुम्बई प्रहरी अहिले यस मामिलामा अझ बढी सतर्क भएको छ ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार, धम्कीपूर्ण भ्वाइस नोटमा आरोपीले आफूलाई गम्भीर अपराधसँग जोडिएको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरेका छन् । ठूलो रकम नदिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । प्रहरीले उक्त भ्वाइस नोटलाई फरेन्सिक जाँचका लागि पठाएको छ ।
मुम्बई प्रहरीको साइबर सेल र क्राइम ब्रान्चले संयुक्त रूपमा ह्वाट्सएप नम्बर र भ्वाइस स्याम्पलको आधारमा आरोपीको लोकेसन पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा धम्की दिने व्यक्ति कुनै आपराधिक गिरोहसँग सम्बद्ध हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रहरीले अभिनेता सिंहलाई दिइएको धम्कीको रोहित शेट्टीको घरमा भएको गोलीकाण्डसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अथवा यो केवल त्रास फैलाउने योजना हो कि भन्ने पक्षसमेत जाँच भइरहेको छ । प्रहरीले छिट्टै आरोपीलाई पक्राउ गर्ने जनाएको छ ।
अभिनेता सिंह अहिले आफ्नो फिल्म ‘धुरन्धर’ को कारण व्यापक चर्चामा छन् । हालै रिलिज भएको यस फिल्मले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । साथै, यो फिल्मलाई रणवीरको करियरको एक ठूलो सफलताका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
एक्सन, ड्रामा र भावनाले भरिएको यस फिल्ममा रणवीरको दमदार प्रस्तुति दर्शकले निकै मन पराएका छन् ।
‘धुरन्धर’ मा सिंहले परिस्थितिसँग जुध्ने र व्यवस्थाविरुद्ध उभिने पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनको अभिनय, शारीरिक अभिव्यक्ति र संवाद प्रस्तुति प्रशंसनीय छ । कथा र प्रस्तुतिले विशेषगरी युवापुस्तालाई प्रभावित पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर यसको कमाइमा पनि देखिएको छ ।
फिल्मको सफलतापछि अब दर्शकको ध्यान ‘धुरन्धर २’ तर्फ केन्द्रित छ । रिपोर्टअनुसार, निर्माण टिम सिक्वेललाई अझ ठूलो स्तरमा बनाउने तयारीमा छ । कथालाई अगाडि बढाउँदै रणवीरको पात्रलाई अझ गहिराइका साथ प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । साथै, एक्सन र भावनात्मक ड्रामाको स्तर पनि अघिल्लोभन्दा अझ उच्च हुने बताइएको छ ।
