‘धुरन्धर २’ को टिजर : पाकिस्तानविरुद्ध लड्ने भारतीय जासूसी मिसनको कथा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'धुरन्धर २ : द रिभेन्ज' को टिजर सार्वजनिक भएको छ, जसले पाकिस्तानसँगको बदलाको कथा अघि बढाउनेछ।
- रणवीर सिंहले हमजा अली मजारीको भूमिकामा आक्रामक अवतार देखाएका छन् र फिल्म १९ मार्च २०२६ मा रिलिज हुनेछ।
- यो फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा एकैसाथ रिलिज हुनेछ।
मुम्बई । तपाईँलाई थाहै छ, सन् २०२५ कै सबैभन्दा हिट फिल्म बनिसकेको ‘धुरन्धर’ ले कस्तो तहल्का मच्चाएको थियो । अब यसको अर्को भाग, अर्थात् ‘धुरन्धर २’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।
गत डिसेम्बरमा रिलिज भएको आदित्य धर निर्देशित फिल्मले त कमाल नै गरेको थियो । अब यसको दोस्रो भाग पनि छिट्टै सिनेमाघरमा आउने पक्का भएको छ । टिजर हेरेपछि त फ्यानमा अर्कै किसिमको जोस र उत्साह देखिएको छ ।
टिजर सार्वजनिक हुनुअघि फिल्मको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो । यो फिल्मको पूरा नाम ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ राखिएको छ, जसले पाकिस्तानसँगको बदलाको कथालाई अगाडि बढाउनेछ । टिजरमा हमजा अली मजारी निकै खतरनाक अवतारमा देखिएका छन्, जो यसपालि ठूलै लडाई मच्चाउने तयारीमा छन् ।
करिब १ मिनेट १२ सेकेन्डको यो टिजरमा हमजा अलीको पुराना दिनदेखि ‘ल्यारी’ कब्जा गर्दासम्मका केही दृश्य देखाइएको छ, तर एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो टिजरमा देखाइएका धेरैजसो दृश्य त पहिलो फिल्म ‘धुरन्धर’ कै अन्त्यमा देखिइसकेका थिए । भन्नुपर्दा, पहिलो फिल्मको अन्त्यमा अझ बढी दृश्य थिए, जुन यसपालिको टिजरमा अलि कमै देखिन्छन् ।
दोस्रो भागमा भारतीय जासूस हमजा अली मजारीको भूमिकामा रणवीर सिंह एकदमै आक्रामक रूपमा देखिएका छन् । उनको लुक्स र अभिनयले फिल्ममा आगो नै लगाउने पक्का छ ।
फिल्ममा हमजा पाकिस्तानमा ‘बलुच’ बनेर अन्डरवर्ल्डका डनहरूका बीचमा बस्छन् र भारतमा गोप्य सूचनाहरू पठाउँछन् । पहिलो फिल्ममा देखाइएको थियो कि उनले सूचना पठाउँदा पठाउँदै पनि एउटा सानो चूक भयो, जसले गर्दा मुम्बईमा २६/११ को दर्दनाक आतंककारी हमला हुन पुग्यो ।
अब दोस्रो भागमा चाहिँ हमजाको ज्यानको खतरा, उनको देशप्रतिको माया र त्यहाँका ग्याङ्स्टरलाई सिध्याउने मिसन देख्न पाइनेछ । यो फिल्मले विशेष गरी पाकिस्तानको ग्याङ्स्टर रहमान डकैत, त्यहाँको ‘ल्यारी’ भन्ने ठाउँको राजनीति र ग्याङ वारको कथालाई निकै नजिकबाट देखाउनेछ ।
मंगलबार ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ को पहिलो लुक्स पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा रणवीर खतरनाक र गम्भीर अवतारमा देखिएका छन् । रणवीरले आफ्नो इन्स्टाग्राममा हमजा (जसकीरत सिंह रांगी) को भूमिकामा आफ्नो नयाँ तस्वीर सेयर गरेका छन् ।
एउटा कुरा के याद राख्नुस् भने, पहिलो फिल्म ‘धुरन्धर’ त केवल हिन्दी भाषामा मात्रै रिलिज भएको थियो । तर यसपालि ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ ले झन् ठुलो धमाका गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो फिल्म अब हिन्दीमा मात्र सीमित रहने छैन । यो तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा पनि एकैसाथ रिलिज हुनेछ । रणवीरले फिल्मको पोस्टर पनि यी पाँचै वटा भाषामा सार्वजनिक गरेर दक्षिण भारतीय दर्शकलाई पनि सरप्राइज दिएका छन् ।
यो बहुप्रतिक्षित फिल्म १९ मार्च २०२६ मा सिनेमाघरमा आउँदैछ ।
