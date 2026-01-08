+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘धुरन्धर २’ को टिजर : पाकिस्तानविरुद्ध लड्ने भारतीय जासूसी मिसनको कथा

दोस्रो भागमा भारतीय जासूस हमजा अली मजारीको भूमिकामा रणवीर सिंह एकदमै आक्रामक रूपमा देखिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १३:१५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'धुरन्धर २ : द रिभेन्ज' को टिजर सार्वजनिक भएको छ, जसले पाकिस्तानसँगको बदलाको कथा अघि बढाउनेछ।
  • रणवीर सिंहले हमजा अली मजारीको भूमिकामा आक्रामक अवतार देखाएका छन् र फिल्म १९ मार्च २०२६ मा रिलिज हुनेछ।
  • यो फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा एकैसाथ रिलिज हुनेछ।

मुम्बई । तपाईँलाई थाहै छ, सन् २०२५ कै सबैभन्दा हिट फिल्म बनिसकेको ‘धुरन्धर’ ले कस्तो तहल्का मच्चाएको थियो । अब यसको अर्को भाग, अर्थात् ‘धुरन्धर २’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।

गत डिसेम्बरमा रिलिज भएको आदित्य धर निर्देशित फिल्मले त कमाल नै गरेको थियो । अब यसको दोस्रो भाग पनि छिट्टै सिनेमाघरमा आउने पक्का भएको छ । टिजर हेरेपछि त फ्यानमा अर्कै किसिमको जोस र उत्साह देखिएको छ ।

टिजर सार्वजनिक हुनुअघि फिल्मको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो । यो फिल्मको पूरा नाम ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ राखिएको छ, जसले पाकिस्तानसँगको बदलाको कथालाई अगाडि बढाउनेछ । टिजरमा हमजा अली मजारी निकै खतरनाक अवतारमा देखिएका छन्, जो यसपालि ठूलै लडाई मच्चाउने तयारीमा छन् ।

करिब १ मिनेट १२ सेकेन्डको यो टिजरमा हमजा अलीको पुराना दिनदेखि ‘ल्यारी’ कब्जा गर्दासम्मका केही दृश्य देखाइएको छ, तर एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो टिजरमा देखाइएका धेरैजसो दृश्य त पहिलो फिल्म ‘धुरन्धर’ कै अन्त्यमा देखिइसकेका थिए । भन्नुपर्दा, पहिलो फिल्मको अन्त्यमा अझ बढी दृश्य थिए, जुन यसपालिको टिजरमा अलि कमै देखिन्छन् ।

दोस्रो भागमा भारतीय जासूस हमजा अली मजारीको भूमिकामा रणवीर सिंह एकदमै आक्रामक रूपमा देखिएका छन् । उनको लुक्स र अभिनयले फिल्ममा आगो नै लगाउने पक्का छ ।

फिल्ममा हमजा पाकिस्तानमा ‘बलुच’ बनेर अन्डरवर्ल्डका डनहरूका बीचमा बस्छन् र भारतमा गोप्य सूचनाहरू पठाउँछन् । पहिलो फिल्ममा देखाइएको थियो कि उनले सूचना पठाउँदा पठाउँदै पनि एउटा सानो चूक भयो, जसले गर्दा मुम्बईमा २६/११ को दर्दनाक आतंककारी हमला हुन पुग्यो ।

अब दोस्रो भागमा चाहिँ हमजाको ज्यानको खतरा, उनको देशप्रतिको माया र त्यहाँका ग्याङ्स्टरलाई सिध्याउने मिसन देख्न पाइनेछ । यो फिल्मले विशेष गरी पाकिस्तानको ग्याङ्स्टर रहमान डकैत, त्यहाँको ‘ल्यारी’ भन्ने ठाउँको राजनीति र ग्याङ वारको कथालाई निकै नजिकबाट देखाउनेछ ।

मंगलबार ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ को पहिलो लुक्स पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा रणवीर खतरनाक र गम्भीर अवतारमा देखिएका छन् । रणवीरले आफ्नो इन्स्टाग्राममा हमजा (जसकीरत सिंह रांगी) को भूमिकामा आफ्नो नयाँ तस्वीर सेयर गरेका छन् ।

एउटा कुरा के याद राख्नुस् भने, पहिलो फिल्म ‘धुरन्धर’ त केवल हिन्दी भाषामा मात्रै रिलिज भएको थियो । तर यसपालि ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ ले झन् ठुलो धमाका गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो फिल्म अब हिन्दीमा मात्र सीमित रहने छैन । यो तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा पनि एकैसाथ रिलिज हुनेछ । रणवीरले फिल्मको पोस्टर पनि यी पाँचै वटा भाषामा सार्वजनिक गरेर दक्षिण भारतीय दर्शकलाई पनि सरप्राइज दिएका छन् ।

यो बहुप्रतिक्षित फिल्म १९ मार्च २०२६ मा सिनेमाघरमा आउँदैछ ।

धुरन्धर २ रणवीर सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित