+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टीकापुरमा तेस्रोपटक जुट्दैछन् लेखक, कलाकार र विज्ञहरू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १३:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण चैत १३ देखि १५ गतेसम्म टीकापुरमा आयोजना हुने भएको छ।

२८ माघ, काठमाडौं । टीकापुरमा साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण आगामी चैत १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ । आयोजक टीकापुर साहित्य समाजले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी महोत्सवबारे जानकारी दिएको हो ।

आयोजकका अनुसार यस महोत्सवमा प्रत्येक दिन सात गरी २१ बहस सत्रहरू रहनेछन् । हरेक बहस सत्र १-१ घण्टाको हुनेछ । नेपाली साहित्यका अध्येता, समालोचक, भाषाविद्, नेपाली र अन्य ६० भाषाको वर्णमालाका निर्माता प्रा. डा. माधवप्रसाद पोखरेलले ‘हाम्रो जाति, भाषा र संस्कृति’ शीर्षकमा प्रवचन दिने छन् ।

‘टीकापुर साहित्य महोत्सव- २०८२, थारू साहित्य तथा सांस्कृतिक उत्सव’ विशेष संस्करण रहेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।

विशेषगरी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङको देउखुरीमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । थारू भाषा तथा संस्कृति नेपालीको विशिष्ट मौलिक सांस्कृतिक परम्परा र पहिचान भएकोले यसको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यले यो महोत्सवको आयोजन गर्न लागेको’ टीकापुर साहित्य महोत्सवका संयोजक साहित्यकार महेशविक्रम शाहले बताए ।

‘हाम्रा रैथाने भाषा र मौलिक संस्कृतिलाई समुदायको पहिचान र गौरवका रूपमा विकास गर्दै जोगाएर राख्न र यसको महत्वलाई नयाँ पुस्तासम्म पुस्तान्तरण गर्न साहित्य तथा सांस्कृतिक महोत्सवहरू महत्वपूर्ण माध्यम हुन्’ शाहले भने ।

यस महोत्सवको थारू साहित्य तथा सांस्कृतिक विशेष संस्करणमा थारू लोक साहित्य तथा लोक संस्कृतिमाथि वृहत चर्चा, परिचर्चा तथा बहस हुनेछ । साथै नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, समाज, राजनीति, विकास, स्थानीय सरोकारका विषयहरूमाथि पनि यस क्षेत्रका अध्येता, विज्ञ, अभियन्ता, शोधार्थी र आम नागरिकहरूबीच अन्तर्क्रिया र बहस हुनेछ ।

यस महोत्सवलाई ४ शृङ्खलामा विभाजन गरिएको छ । महोत्सवको पहिलो शृङ्खला अन्तर्गत चैत ९, १० र ११ गते टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका तथा लम्कीचुहा नगरपालिकाका विभिन्न स्थान तथा विद्यालयहरूमा सन्देशमूलक सडक नाटक प्रदर्शन गरिनेछ । यो सडक नाटकका कलाकारमा स्थानीय विद्यार्थी तथा अन्य युवाहरू हुनेछन् । नाटकको लेखन र निर्देशन अग्रज नाटककार अशेष मल्लले गर्नेछन् ।

यसका साथै स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत लेखनमा अभिरूचि भएका विद्यार्थीहरुका लागि एकदिने लेखन कार्यशाला गोष्ठीको आयोजन गरिनेछ । लेखन कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालका स्थापित लेखकहरू प्रशिक्षकका रुपमा रहने छन् । पहिलो शृङ्खलाको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्जकहरूका लागि

सुदूरपश्चिम कविता महोत्सव- २०८२ को आयोजन गरिने छ । कविता महोत्सवमा प्रथम हुने कवितालाई १५ हजार, दोस्रो हुनेलाई १० हजार र तेस्रो हुनेलाई ५ हजार पुरस्कार दिइनेछ ।

दोस्रो शृङ्खलामा महोत्सवमा सहभागी हुन आएका अतिथिहरूलाई टीकापुर भेकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली नदीमा जल विहार गराइनेछ । त्यही दिन बेलुका ‘थारू सांस्कृतिक साँझ’ को आयोजन गरिने छ।

टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो शृङ्खला अन्तर्गत पहिलोदिन महोत्सवको उद्‍घाटन हुनेछ । थारू सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन, टीकापुर साहित्य महोत्सव स्मारिका विमोचन, विज्ञहरूको प्रवचन, सुदूरपश्चिम कविता महोत्सव पुरस्कार वितरण, बहस सत्र, काव्य श्रवण र साँझ देशका चर्चित देउडा कलाकारहरूबाट देउडा प्रस्तुत गरिनेछ ।

दोस्रोदिन बहस सत्रका साथै गजलश्रवण तथा विद्यार्थीहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति रहनेछ । महोत्सवको पहिलो र दोस्रो दिनका बहस सत्रहरूमा देशका ख्यातिप्राप्त भाषाविद्, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षाविद्, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।

महोत्सवको चौथो शृङ्खला अन्तर्गत तेस्रोदिन थारू साहित्य तथा सांस्कृतिक उत्सवको विशेष दिन हुनेछ । यसका सातवटा सत्रहरूमा थारू समाज, थारू लोकसाहित्य तथा लोकसंस्कृतिका विविध आयामहरूमाथि बौद्धिक विमर्श तथा बहस हुनेछ । महोत्सवको तेस्रोदिनका बहस सत्रहरूमा पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्मका थारू लेखक, विज्ञ तथा अभियन्ताहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

दिउँसो थारू परिकारहरूको प्रदर्शनी हुनेछ । महोत्सवको अन्तिम दिन साँझ थारू रामलीला नाच (गीति नाटक) प्रदर्शन गरिनेछ । महोत्सव अवधिभर पुस्तक प्रदर्शनी हुनेछ ।

साहित्यमार्फत सामाजिक सद्‍भाव बढाउने उद्धेश्यले टीकापुर साहित्य समाजले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै टीकापुरमा साहित्य महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ ।

टीकापुर साहित्यिक महोत्सव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु

क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु
नेपाल र इटलीबीचको खेलमा तीन दाजुभाइको जोडी मैदानमा

नेपाल र इटलीबीचको खेलमा तीन दाजुभाइको जोडी मैदानमा
अमेरिकी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था विनाशको संघारमा : म्युनिच सुरक्षा रिपोर्ट

अमेरिकी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था विनाशको संघारमा : म्युनिच सुरक्षा रिपोर्ट
युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार

युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार
कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू

कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू
फिलिपिन्समा पक्राउ परेका प्रकाश पाठकलाई काठमाडौं ल्याइयो

फिलिपिन्समा पक्राउ परेका प्रकाश पाठकलाई काठमाडौं ल्याइयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित