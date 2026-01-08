+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था विनाशको संघारमा : म्युनिख सुरक्षा रिपोर्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १३:१२

२८ माघ, काठमाडौं । सोमबार सार्वजनिक भएको २०२६ को ‘म्युनिख सुरक्षा रिपोर्ट’ ले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था योजनाबद्ध रूपमा भत्किँदै गएको कडा चेतावनी दिएको छ ।

६२औँ म्युनिच सुरक्षा सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित यस रिपोर्टले अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको आमूल परिवर्तनलाई औँल्याएको छ। रिपोर्टका अनुसार, हालको अमेरिकी प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मुख्य तत्त्वहरूलाई त्यागेको छ ।

रिपोर्टले विशेष रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको यो नीतिका कारण युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा गहिरो दरार पैदा भएको छ र युरोपेलीहरूले अमेरिकालाई “अपरिचित” राष्ट्रका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

रिपोर्टले वासिङ्टनमाथि आफूले नै बनाएका विश्व व्यापारका नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। सन् २०२५ को अप्रिलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘मुक्ति दिवस’ को घोषणा गरेपछि अमेरिकाले करिब हरेक देशका सामानमाथि भारी भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

औसत भन्सार दर १५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३० को दशकपछिकै उच्च हो र अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब आठ गुणा बढी हो ।

म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनका अध्यक्ष वोल्फगाङ इसिन्गरले युरोपेली सुरक्षा र ट्रान्सएटलान्टिक साझेदारीका विषयमा यति धेरै मौलिक प्रश्नहरू एकैसाथ कहिल्यै नउठेको बताएका छन् ।

अमेरिकी नीति म्युनिच सुरक्षा रिपोर्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

करोडौं फिरौती माग्दै ज्यान मार्ने धम्कीपछि रणवीरको सुरक्षा कडा

करोडौं फिरौती माग्दै ज्यान मार्ने धम्कीपछि रणवीरको सुरक्षा कडा
टीकापुरमा तेस्रोपटक जुट्दैछन् लेखक, कलाकार र विज्ञहरू

टीकापुरमा तेस्रोपटक जुट्दैछन् लेखक, कलाकार र विज्ञहरू
क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु

क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु
नेपाल र इटलीबीचको खेलमा तीन दाजुभाइको जोडी मैदानमा

नेपाल र इटलीबीचको खेलमा तीन दाजुभाइको जोडी मैदानमा
युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार

युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार
कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू

कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित