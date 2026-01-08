+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन र चलचित्र विकास बोर्डबीच सहमति : नेपाललाई छायांकन गन्तव्य बनाउने

सहमति पत्रमा छायांकन गन्तव्यसहित फिल्म पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा नेपालको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सहमति छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायांकनको गन्तव्य बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
  • सम्झौताअनुसार सन् २०२६ मा कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता र पोखरामा फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने योजना तय गरिएको छ।
  • फिल्म पर्यटनले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कम परिचित स्थानलाई प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायांकनको गन्तव्य’ को रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डले बुधबार आपसी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्ष गरेका छन् ।

पत्रमा छायांकन गन्तव्यसहित फिल्म पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा नेपालको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सहमति छन् ।

बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहकार्यले चलचित्र र पर्यटन क्षेत्रबीच दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वयको ढोका खोलेको उनीहरूले जनाएका छन् । विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको ‘फिल्म पर्यटन’ लाई नेपालमा संस्थागत रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ दुई निकायले संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मिङ गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने, फिल्ममार्फत देखिएका थलोलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा नेपालको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न दुबै पक्ष तत्पर रहेको जनाएका छन् ।

सम्झौताअनुसार सन् २०२६ मा हुने कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता, पोखरामा फिल्म फेस्टिभल आयोजना, अडियो–भिजुअल स्टोरीटेलिङ अभियान सञ्चालन तथा चलचित्र पर्यटनसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

फिल्म पर्यटनमार्फत कम परिचित प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदायुक्त स्थानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । फिल्ममा देखिएका लोकेसन अवलोकन गर्न आउने पर्यटकमार्फत स्थानीय होटल, यातायात, गाइड तथा साना व्यवसाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चलचित्र विकास बोर्डको तमासा : कामकुरो एकातिर, घोडचढी अर्कैतिर

चलचित्र विकास बोर्डको तमासा : कामकुरो एकातिर, घोडचढी अर्कैतिर
घोडाचढी सिक्दै सरोज, केकी, विजयसहितका कलाकार

घोडाचढी सिक्दै सरोज, केकी, विजयसहितका कलाकार
निर्देशक भामलाई चलचित्र विकास बोर्डद्वारा बधाई तथा शुभकामना

निर्देशक भामलाई चलचित्र विकास बोर्डद्वारा बधाई तथा शुभकामना
चलचित्र विकास बोर्डद्वारा ११ विधामा तालिम तथा कार्यशालाको आवेदन माग

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा ११ विधामा तालिम तथा कार्यशालाको आवेदन माग
नेपालमा प्रदर्शनरत ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?

नेपालमा प्रदर्शनरत ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?
ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल

ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित