ब्रिट्नी स्पीयर्सद्वारा सबै संगीत क्याटलग २० करोड डलरमा बिक्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १४:४४

  • ब्रिट्नी स्पीयर्सले आफ्नो सम्पूर्ण संगीत सूची 'प्राइमरी वेभ'लाई करिब २० करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेकी छन्।
  • स्पीयर्सले सन् २०२१ मा १३ वर्ष लामो कन्जरभेटरशिप अन्त्य गरेकी थिइन्, जसले उनको जीवनमा नियन्त्रण गरेको थियो।
  • स्पीयर्सले सन् २०२३ मा 'द वुमन इन मी' नामक संस्मरण प्रकाशित गरिन्, जसमा कन्जरभेटरशिपको संघर्ष उल्लेख गरिएको छ।

लण्डन । पपस्टार ब्रिट्नी स्पीयर्सले आफ्नो सम्पूर्ण संगीत सूची (क्याटलग) का अधिकार बिक्री गरेकी छन् । ४४ वर्षीया गायिकाले ३० डिसेम्बरमा स्वतन्त्र संगीत प्रकाशक कम्पनी ‘प्राइमरी वेभ’ लाई करिब २० करोड अमेरिकी डलरमा अधिकार बेचेको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म ‘कन्जरभेटरशिप’ को व्यवस्थामा रहेकी स्पीयर्सको व्यक्तिगत र पेशागत जीवन त्यसबाट प्रभावित भएको थियो । उनी बेबी वान मोर टाइम, उप्स, आइ डिट इट अगेन, टक्सिक, गिम्मीसहितका धेरै हिट गीतका कारण परिचित छिन् ।

प्राइमरी वेभले बीबीसीको प्रतिक्रिया माग्ने अनुरोधमा जवाफ दिएको छैन । गायिका स्पीयर्सका प्रतिनिधिले पनि यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

जनवरी २०२४ मा गायिकाले आफू ‘फेरि कहिल्यै संगीत उद्योगमा नफर्किने’ बताएकी थिइन् । उनको पछिल्लो गीत सन् २०२२ मा एल्टन जोनसँग संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्राइमरी वेभले यसअघि नोटोरियस बीआईजी, प्रिन्स र व्हिट्नी ह्युस्टनका सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पनि खरिद गरिसकेको छ । स्पीयर्सको संगीत सूची बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत विवरण र ठ्याक्कै मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन ।

ब्रुस स्प्रिङ्स्टिन, जस्टिन बिबर, जस्टिन टिम्बरलेक र शकिरा जस्ता चर्चित कलाकारले पनि पछिल्ला वर्षमा आफ्ना क्याटलग बिक्री गरेका छन् ।

स्प्रिङ्स्टिनले सन् २०२१ मा आफ्नो पुरानो गीतसंग्रह सोनीलाई ५० करोड अमेरिकी डलरमा बेचेका थिए । त्यस्तै, बिबरले सन् २०२३ मा हिप्ग्नोसिस सोंग्स क्यापिटलसँग करिब २० करोड डलरको सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

यो प्रकाशन कम्पनी २० वर्षअघि संगीत कार्यकारी लरेन्स मेस्टेलले स्थापना गरेका थिए । उनले निर्वाणाको क्याटलगमा कर्ट कोबेनको ५० प्रतिशत हिस्सा खरिद गरेपछि कम्पनी सुरु गरेका थिए ।

स्पीयर्स विश्वभर १५ करोडभन्दा बढी रेकर्ड बिक्री गर्ने सफल महिला कलाकारमध्ये एक हुन् । सन् १९९९ मा डेब्यू गरेयता उनका नौवटा स्टुडियो एल्बम सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

यो बिक्री सम्झौता गायिकाका लागि केही वर्षयता आएको उतार-चढावपूर्ण समयपछि भएको हो । सन् २०२१ मा उनले १३ वर्ष लामो कन्जरभेटरशिप अन्त्य गरेकी थिइन्, जसअन्तर्गत उनको आर्थिक तथा व्यक्तिगत जीवनमाथि उनका बुवाको नियन्त्रण थियो ।

सन् २०२३ मा उनले ‘द वुमन इन मी’ शीर्षकमा आफ्ना संस्मरण प्रकाशित गरिन्, जसमा कन्जरभेटरशिपको अवधिमा भोगेका संघर्षहरू उल्लेख गरिएको छ । उनका पूर्वपति केभिन फेडरलाइनले पनि सन् २०२५ को अन्त्यतिर ‘यू थट यू न्यू’ नामक आफ्नै संस्मरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

बीबीसीबाट ।

