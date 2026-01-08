डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्त १० वर्षपछि समातिए

२८ माघ, काठमाडौं । डाँका र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाका अभियुक्त १० वर्षपछि पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–४ का ३९ वर्षीय राकेश भनिने धावा छिरिङ तामाङ छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
डाँका र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा उनलाई दोलखा जिल्ला अदालतले ४ पुस २०७४ मा १० वर्ष कैद र १ लाख १८९ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4