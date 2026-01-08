+
६० लाख लुटपाटमा प्रहरी हवलदार सहित ४ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते १४:२२

२७ माघ, काठमाडौं । ६० लाख रुपैयाँ लुटपाट आरोपमा एक प्रहरी हवलदार सहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पक्राउ पर्नेमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी हवलदार कर्णबहादुर सुनार समेत रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले बताए ।

‘प्रहरी हवलदार सहित चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ एसएसपी खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘सस्तो दरमा सुन दिन्छौं’ भन्दै ६० लाख लुटपाट गरिएको प्रहरीले बताएको छ । सुन किन्न भनेर रकम लिएर आएपछि सीआईबीको प्रहरी भन्दै रकम लुटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ लुटपाट
