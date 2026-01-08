+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एउटै मञ्चमा प्रचण्ड र मोहन बिक्रम

0Comments
Shares
खेमराज गौतम खेमराज गौतम
२०८२ माघ २८ गते २१:१६

२८ माघ, बाग्लुङ । चुनावी सभाका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज बाग्लुङ आइपुगे ।

पोखरा, पर्वत र ग्याग्दीमा प्रचण्डले तारा चिन्हमा मत माग्दै नेकपाले जित्नुपर्ने औचित्यबारे बालेका थिए । तर बाग्लुङमा उनी फरकशैलीमा प्रस्तुत भए ।

महत्वपूर्ण कुरा त कुनै बेलाका आफ्नै राजनीतिक गुरू मोहनविक्रम सिंहसँग एउटै मञ्च शेयर गरे । मोहनविक्रमसँग एउटै मञ्चमा प्रचण्ड सहभागी हुने संयोग भने नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच यहाँ भएको चुनावी सहकार्यले जुराइ दिएको हो ।

यो गठबन्धनबाट बाग्लुङ–१, मा जनमोर्चाका कृष्ण अधिकारी र बाग्लुङ–२ मा नेकपाका ज्ञामनाथ गैरे उम्मेदवार छन् । अर्थात् प्रचण्डले बाग्लुङ–१ मा गिलास चिन्हमा मत मागेका छन् ।

‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो बिरलै देखिने घटना हो, प्रचण्ड र मोहन बिक्रम एउटै मन्चमा एउटै उदेश्यले देखिनु र भेटिनु, यसको सन्देश व्यापक छ,’ प्रचण्डले चुनावी सभाबाट भने, ‘अब कम्युनिष्ट एकता आजको आवश्यकता हो, चुनावी कार्यगत एकताले पार्टी एकताका लागि सकारात्मक सन्देश जनतामा लैजान्छ ।’

प्रचण्डले ढिलोचाँडो नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुन आवश्यक रहेको बताए । जेन्जी आन्दोलनका कारण मुलुक निर्वाचनमा गएको बताउदै उनले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने विश्वास पनि दिलाए । ‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन नजिकिदै गर्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जनलहर सृजना भइरहेको छ,’ प्रचण्डले भने ‘निर्वाचनको परिणाम जनताले चाहेजस्तो हुन्छ, प्रतिकृयावादीले चाहे जस्तो हुँदैन ।’

मसालका महामन्त्री सिंहले यो चुनावले देशलाई बाटोमा ल्याउने बताए । उनले पनि युवाहरुको आन्दोलन पवित्र उद्देश्यले भएपनि घुसपैठ हुन पुगेको बताए । नेपाललाई अस्थिरता कायम गर्न विदेशी तत्व सक्रिय भएको जनाउदै मोहन बिक्रमले नेपालको भविष्य जोगाउन कम्युनिष्टहरु एक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रचण्ड मोहन बिक्रम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य गरिराख्ने तर समीकरण नगर्ने नीति लिएका छौं : प्रचण्ड

कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य गरिराख्ने तर समीकरण नगर्ने नीति लिएका छौं : प्रचण्ड
प्रचण्डको दाबी– विपक्षीहरू पनि हाम्रै पार्टीको राम्रो माहोल बन्दै गएको भन्न थाले

प्रचण्डको दाबी– विपक्षीहरू पनि हाम्रै पार्टीको राम्रो माहोल बन्दै गएको भन्न थाले
सामाजिक सञ्जालको स्टन्टबाज चिरौं, फिल्डमा त्यस्तो छैन : प्रचण्ड

सामाजिक सञ्जालको स्टन्टबाज चिरौं, फिल्डमा त्यस्तो छैन : प्रचण्ड
बाबुरामका बुवाप्रति प्रचण्डको श्रद्धाञ्जली

बाबुरामका बुवाप्रति प्रचण्डको श्रद्धाञ्जली
तथ्य जाँच : रेखा थापाले प्रचण्डको पक्षमा मत मागेकी हुन् ?

तथ्य जाँच : रेखा थापाले प्रचण्डको पक्षमा मत मागेकी हुन् ?
हामीहरू नै सबैभन्दा नयाँ हौं : प्रचण्ड

हामीहरू नै सबैभन्दा नयाँ हौं : प्रचण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित