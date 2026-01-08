+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलनमा फरार प्रतिवादी गुल्मीको रुद्रबेनीबाट पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते २१:२४

२८ माघ, गुल्मी । लागू औषध (गाँजा) मुद्दामा कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएका एक फरार प्रतिवादीलाई गुल्मी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला धादिङ गजुरी गाउँपालिका–८ बस्ने २५ वर्षीय डिल बहादुर डिमडुङलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रिडी, गुल्मीले रुरु गाउँपालिका–२ रुद्रबेनीबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी ) नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनलाई १ वर्ष ३ महिना २९ दिन कैद र ५ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकिएको थियो । वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, कास्कीबाट पक्राउ परेका डिमडुङ अदालतमार्फत कास्की जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उनी कारागारबाट फरार भएका थिए । फरार भई रुद्रबेनी क्षेत्रमा लुकिछिपी बसिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका डिमडुङलाई सम्बन्धित कारागारमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्त १० वर्षपछि समातिए

डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्त १० वर्षपछि समातिए
इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्स्पेक्टर प्रदीप महत पक्राउ

इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्स्पेक्टर प्रदीप महत पक्राउ
पूर्व सैनिकसहित दुई जना पक्राउ

पूर्व सैनिकसहित दुई जना पक्राउ
६० लाख लुटपाटमा प्रहरी हवलदार सहित ४ जना पक्राउ

६० लाख लुटपाटमा प्रहरी हवलदार सहित ४ जना पक्राउ
संखुवासभामा जुवातास खेलिरहेका ७ जना पक्राउ

संखुवासभामा जुवातास खेलिरहेका ७ जना पक्राउ
विदेश पठाउने भन्दै ६८ लाख ठगीको आरोपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ

विदेश पठाउने भन्दै ६८ लाख ठगीको आरोपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित