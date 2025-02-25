टी–२० विश्वकपमा भारतको लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतले आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत नामिबियामाथि २०९/९ रन बनाएर जित दर्ता गरेको छ।
- इशान किशनले २४ बलमा ६१ रन बनाउँदै भारतलाई बलियो सुरुआत दिलाएका थिए।
- वरुण चक्रवर्ती र अक्षर पटेलले नामिबियाको मध्यमक्रम ध्वस्त पारेका थिए।
२९ माघ, मुम्बई । आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गतको खेलमा भारतले नामिबियामाथि प्रभावशाली जित निकाल्दै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ ।
टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको नामिबियाविरुद्ध भारतले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २०९ रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो ।
भारतका लागि इशान किशनले २४ बलमा ६१ रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले । उनले ६ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । सुरुआतमा सञ्जु स्यामसनले २२ रन जोडे भने किशन र तिलक वर्मा (२५) ले ३१ बलमा ७९ रनको तीव्र साझेदारी गर्दै टोलीलाई बलियो आधार दिलाए ।
मध्यक्रममा हार्दिक पाण्ड्याले २८ बलमा ५२ रन बनाउँदै टोलीको रनगति कायम राखे । उनले शिवम दुबेसँग पाँचौं विकेटका लागि ८१ रनको साझेदारी गर्दै भारतलाई २०० रन पार गराए । दुवेले २३ रन बनाए ।
अन्तिम ओभरतिर भने नामिबियाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै २०५/५ को अवस्थाबाट भारतलाई २०९/९ मा सीमित गर्यो । नामिबियाका कप्तान गेर्हार्ड एरास्मसले ४ ओभरमा २० रन खर्चेर ४ विकेट लिए ।
जवाफमा नामिबियाले आक्रामक सुरुआत गरे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । लौरन स्टेनक्याम्प र जान फ्राइलिंकले तीव्र गतिमा रन जोड्दै पहिलो पावरप्ले ५७/१ मा समाप्त गरेका थिए, जुन टी–२० विश्वकपमा नामिबियाको उत्कृष्ट पावरप्ले स्कोर बन्यो । फ्राइलिंक १५ बलमा २२ रन बनाएर अर्शदीप सिंहको सिकार बने ।
पछि वरुण चक्रवर्तीले उत्कृष्ट स्पिन बलिङ गर्दै स्टेनक्याम्प, जान निकोल लोफ्टी–इटन (१३) र जेजे स्मिटलाई छिट्टै आउट गर्दै नामिबियाको मध्यमक्रम ध्वस्त पारे ।
अक्षर पटेलले पनि कप्तान एरास्मसलाई आउट गर्दै विकेट मेडन ओभर फ्याँके । जसप्रित बुमराहले रुबेन ट्रम्पेलमनलाई ६ रनमा बोल्ड गर्दै भारतलाई सहज जिततर्फ डोर्याए ।
यो जितसँगै भारतले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो सफलता हात पार्दै समूह ‘ए’ मा ४ अंक जोडेको छ । भारतले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई हराएको थियो ।
