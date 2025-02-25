वाङ्खेडे स्टेडियममा इटलीको ऐतिहासिक जित (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा इटलीले पहिलोपटक विश्वकप जित दर्ता गर्दै नेपाललाई १० विकेटले पराजित गर्यो।
- मुम्बईस्थित वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा इटलीले दोस्रो खेलमै पहिलो जित निकाल्न सफल भयो।
- नेपालले लगातार दोस्रो हार भोगेपछि सुपर ८ पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
२९ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा इटलीले ऐतिहासिक जित दर्ता गर्ने क्रममा बिहीबार नेपाललाई १० विकेटले पराजित गर्यो ।
मुम्बईस्थित वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाललाई इटलीले १० विकेटले पराजित गरेको थियो ।
इटलीले पहिलोपटक विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा दोस्रो खेलमा आएर पहिलोपटक जित निकाल्न सफल भयो ।
जारी विश्वकपमा नेपालको भने यो लगातार दोस्रो हार हो ।
हारपछि नेपालको सुपर ८ पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
तस्वीरहरू
प्रतिक्रिया 4