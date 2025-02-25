इटलीविरुद्ध नेपाल पहिले ब्याटिङ गर्दै, ललितले विश्वकप डेब्यू गर्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकपअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले इटलीविरुद्ध टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ।
- इटलीका कप्तान ह्यारी मानेन्तीले टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- नेपालले शेर मल्लको स्थानमा ललित राजवंशीलाई टोलीमा समावेश गरेको छ।
२९ माघ, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकपअन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो दोस्रो खेलमा इटलीविरुद्ध नेपालले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
इटलीका निमित्त कप्तान ह्यारी मानेन्तीले टस जितेर पहिले बलिङको निर्णय गरेका हुन् । नियमित कप्तान वायन म्याड्सेन चोटका कारण उपलब्ध छैनन् ।
नेपालले आजको खेलका लागि एक परिवर्तन गरेको छ । शेर मल्लको स्थानमा ललित राजवंशी टोलीमा आएका छन् ।
नेपालले पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डसँग हार बेहोरेको थियो । इटली पनि पहिलो खेलमा स्कटलयान्डसँग पराजित भएको थियो ।
दुवै टोली आज पहिलो जितको खोजीमा छन् ।
नेपालको प्लेइङ ११ : कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, गुल्शन झा, लोकेश बम, करण केसी, नन्दन यादव, ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने
