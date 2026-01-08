+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४ दल मिलेर बन्यो आइडिया मञ्च, १२ क्षेत्रमा उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते ११:१४

१ फागुन, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनको संघारमा चार राजनीतिक समूह मिलेर ‘आइडिया मञ्च’ को घोषणा गरेका छन् ।

२७ माघ २०८२ मा चार राजनीतिक शक्तिहरू पिपुल फर्स्ट पार्ट, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी,  समावेशी समाजवादी पार्टी र दलित गोलमेच सम्मेलनको आपसी समझदारीअनुसार मञ्च बनेको हो ।

विद्यमान राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा ‘आइडिया मञ्च’ नामक नयाँ राजनीतिक गठबन्धन प्रस्ताव गरिएको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘समावेशी, लोकतान्त्रिक, नैतिक विकल्प’ को नारासहित गठन गरिएको मञ्चले २०८२ भदौ २३-२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरू पूरा नभएको र निहत्था युवाहरूको हत्यामा कोही जिम्मेवार नठहरिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मञ्चले पुराना दलहरू र आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्ने केही नयाँ दलहरू दुवैलाई चुनौती दिँदै आफूलाई ‘तेस्रो राजनीतिक ध्रुव’ का रूपमा उभ्याउने जिकिर गरेको छ ।

१२ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार

आइडिया मञ्चले आसन्न निर्वाचनमा देशभर १२ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाएको जनाएको छ । ती उम्मेदवारहरूका पक्षमा आइडिया मञ्चले संयुक्त रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने बताएको छ ।

निर्वाचन तयारीको समय कम भएको स्वीकार गर्दै मञ्चले संसद बाहिर रहेर पनि वास्तविक विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र भविष्यमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छिनोफानो नभएको, निहत्था युवामाथि भएको दमन र हत्याका घटनामा कसैलाई जिम्मेवार नठहराइएको तथा ऐतिहासिक धरोहरमा आगजनी र कैदी भगाउने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानसमेत स्पष्ट नभएको बताइएको छ । यस्ता घटनामा संलग्न केही व्यक्तिहरू नै आगामी निर्वाचनमार्फत नीति निर्माता बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको मञ्चको दाबी छ ।

आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र युवाहरूको बलिदानको सम्मान नगरी हुन लागेको निर्वाचनलाई गुमेको अवसर’ का रूपमा व्याख्या गर्दै मञ्चले निर्वाचन अवधिभित्र र निर्वाचनपछि पनि यिनै मुद्दाहरू उजागर गर्ने उद्देश्यले आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य भएको जनाएको छ ।

आइडिया मञ्च प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बुटवललाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउन सकिन्छ

बुटवललाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउन सकिन्छ
अमेरिकाले भन्यो– बंगलादेश र नेपालका निर्वाचन दक्षिण एसियामा ‘नयाँ अवसर’

अमेरिकाले भन्यो– बंगलादेश र नेपालका निर्वाचन दक्षिण एसियामा ‘नयाँ अवसर’
बंगलादेश निर्वाचन : विद्यार्थी विद्रोहबाट स्थापित एनसीपीको लज्जास्पद परिणाम

बंगलादेश निर्वाचन : विद्यार्थी विद्रोहबाट स्थापित एनसीपीको लज्जास्पद परिणाम
इटलीको ऐतिहासिक जितमा कलाकार कबिर बेदीको खुसी

इटलीको ऐतिहासिक जितमा कलाकार कबिर बेदीको खुसी
‘कोमा’मा पुगेको स्वास्थ्य बीमा : मल्हमपट्टी गर्ने कि ‘मेजर अप्रेसन’ ?

‘कोमा’मा पुगेको स्वास्थ्य बीमा : मल्हमपट्टी गर्ने कि ‘मेजर अप्रेसन’ ?
राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप : पाकिस्तान ‘ए’ ले नेपाललाई दियो १३८ रनको लक्ष्य

राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप : पाकिस्तान ‘ए’ ले नेपाललाई दियो १३८ रनको लक्ष्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित