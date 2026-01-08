+
ओटीटी :

‘भ्यालेन्टाइन्स सप्ताहन्त’ मा ओटीटीमा हेर्नूस १५ फिल्म र श्रृंखला (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १३:३४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भ्यालेन्टाइन्स विकेन्डमा १५ नयाँ फिल्म र वेब-सिरिज ओटीटीमा रिलिज हुनेछन्।
  • कोहरा सिजन २, अमर विश्वास, क्रस सिजन २, र द कन्ज्युरिङ : लास्ट राइट्स प्रमुख रिलिज हुन्।
  • मन शंकर वर प्रसाद गारू हिन्दी भाषामा १२ फेब्रुअरीमा जी-फाइभमा उपलब्ध हुनेछ।

‘भ्यालेन्टाइन्स विकेन्ड’ ओटीटी दर्शकका लागि धमाकेदार हुने देखिएको छ । प्रेमको मौसममा यदि तपाईं घरमै बसेर क्वालिटी टाइम बिताउने सोचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंका लागि १५ नयाँ फिल्म र वेब-सिरिजको आकर्षक सूची तयार छ ।

यो विकेन्डमा ‘कोहरा सिजन २’ मा मर्डर मिस्ट्रीको रोमाञ्च हुनेछ भने ‘अमर विश्वास’ मा अदालतभित्र न्यायका लागि संघर्ष देख्न पाइनेछ । ‘क्रस सिजन २’ मा डिटेक्टिभ एलेक्स क्रस पुनः तपाईंको धड्कन बढाउने तयारीमा छन्, र ‘द कन्ज्युरिङ : लास्ट राइट्स’ ले तर्साउनेछ ।

प्रणय दिवसको माहोल भएकाले रोमान्स चाहनेका लागि ‘लभ मी लभ मी’ आउँदैछ । साइन्स-फिक्सन मन पराउने दर्शकका लागि ‘प्रिडेटर ब्याडल्यान्ड्स’ पनि यही विकेन्डमा आउँदैछ । नयनतारा र चिरञ्जीवीको सुपरहिट फिल्म ‘मन शंकर वर प्रसाद गारू’ पनि अब हिन्दी भाषामा तपाईंको डिजिटल स्क्रिनमा उपलब्ध हुनेछ ।

नयाँ ओटीटी रिलिजको यो लामो सूची एकपटक हेरौं :

१) कोहरा सिजन २- ११ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सिमा

२) अमर विश्वास- ११ फेब्रुअरीमा अमेजन एमएक्स प्लेयर

३) मन शंकर वरा प्रसाद गरु- १२ फेब्रुअरीमा जी-फाइभ

४) द बब्र्स- ९ फेब्रुअरीमा जियो हटस्टार

५) दिस इज आई- १० फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

६) मोटरभ्याली- १० फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

७) क्रस सिजन २- ११ फेब्रुअरीमा प्राइम भिडियो

८) लिड चिल्ड्रेन- ११ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

९) स्टेट अफ फियर- ११ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

१०) हाउ टु गेट टु हेभन फ्रम बेलफास्ट- १२ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

११) प्रिडेटर ब्याडल्यान्ड्स- १२ फेब्रअरीमा जियो हटस्टार

१२) लभ मी लभ मी- १३ फेब्रुअरीमा प्राइम भिडियो

१३) म्युजियम अफ इनोसेन्स- १३ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

१४) द आर्ट अफ सराह- १३ फेब्रुअरीमा नेटफ्ल्क्सि

१५) द कन्जुरिङ : लास्ट राइट्स- १३ फेब्रुअरीमा जियो हटस्टार

