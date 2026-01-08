+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जब जनयुद्धको प्रभावमा बनाइएको भनेर सरकारले रोक्न खोजेको फिल्म सुपरहिट भयो…

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १४:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजेश हमालको फिल्म \'सिमाना\'ले २०५३ मा प्रदर्शन भई उत्कृष्ट अभिनयका लागि राष्ट्रिय पुरस्कार जितेको थियो।

काठमाडौं  ।  राजेश हमालको उत्कृष्ट फिल्ममध्येको एक हो, ‘सिमाना’ । यो फिल्मबाट हमालले उत्कृष्ट अभिनेताको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समेत जितेका थिए । 

वि. सं. २०५३ मा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले गीत संगीतमा समेत निकै सफलता पनि पायो । ‘उकाली ओराली गर्दै… आफ्नो गाउँ फर्की आएँ…’ बोलको गीत यही फिल्मको हो ।

यो फिल्म लगातार दुई वर्षसम्म चलेको थियो । यो फिल्मबाटै नायिका निस्ता मल्ल, मेलिना मानन्धर, नायक राजेश हमाल, धिरेन शाक्य, सुनील मिश्र र हेमन्त बुढाथोकी आदि चर्चामा आएका थिए ।

फिल्मले ‘बेस्ट अल्बम अफ दि इयर’ समेत जितेको थियो ।

तर, यसका निर्देशक प्रकाश सामयीले २९ वर्षअघि रिलिज भएको फिल्मबारे एउटा सम्झना गरेका छन् ।

उनका अनुसार यो फिल्म प्रदर्शन भइरहेको बखत माओवादी जनयुद्धको प्रभावमा बनेको भनेर सरकारले तत्काल रोक्नू भन्ने आदेश थियो ।

त्यसपछि टीकापुरमा हलमा चल्दै गरेको फिल्म उतारियो । केही रिल काटेर फिल्म पुन: देखाइयो । त्यसबेला पनि हलमा फिल्म हेर्न आउने दर्शकहरू धेरै भए ।

यतिसम्म कि माओवादी लडाकुहरूले समेत लुकीलुकी फिल्म हेरे ।

त्यसरी फिल्म दिनानुदिन चल्दै गयो । संलग्न गरिएको गीत हिट भयो । फिल्म हिट भयो ।

‘हरेक वर्ष फागुन १ आउँछ, माओवादीले आफ्नो दिवस मनाउँछ,’ निर्देशक सायमीले लेखेका छन्, ‘म आफ्नो सिर्जनको सुखदुःखका ती दिन सम्झिन्छु, विसं २०५३ फागुन १…आज फेरि २९ वर्ष पुराना दिन सम्झेँ’

त्यस्तै उनले उक्त फिल्म निर्माणमा सहभागी सबै सहकर्मीहरुलाई बधाई र धन्यवाद समेत दिएका छन् । 

प्रकाश सायमी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

७ महिनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशतमात्र

७ महिनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशतमात्र
बंगलादेशको बीएनपीको पुनरोदय, जिया परिवारमा फर्किँदै सत्ताको बागडोर

बंगलादेशको बीएनपीको पुनरोदय, जिया परिवारमा फर्किँदै सत्ताको बागडोर
वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती

वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती
मलेसियाको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेक्युरिटी गार्डका पीडा सुन्छ कसले ?

मलेसियाको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेक्युरिटी गार्डका पीडा सुन्छ कसले ?
सहाराको आँट, हिमश्रीको साथ : आहा रारा गोल्डकपको अविचलित यात्रा

सहाराको आँट, हिमश्रीको साथ : आहा रारा गोल्डकपको अविचलित यात्रा
‘पीआर’ पछि अर्को फिल्म पनि अस्ट्रेलियामा निर्देशन गर्दै बस्नेत

‘पीआर’ पछि अर्को फिल्म पनि अस्ट्रेलियामा निर्देशन गर्दै बस्नेत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित