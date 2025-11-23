सुनको भाउ घट्यो, चाँदी बढ्यो

५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार पनि सुनको भाउमा गिरावट आएको छ । हिजो सोमबार तोलामा ३ हजार रुपैयाँ घटेको सुन आज मंगलबार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ३ लाख १ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सोमबार सुन तोलामा ३ लाख २ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, आज चाँदीको भाउमा भने बढोत्तरी देखिएको छ । चाँदी तोलामा २५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ८ सय ८५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
हिजो सोमबार भने चाँदी तोलामा ४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
