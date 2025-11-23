+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनले कार्यकर्तालाई सुझाए बदलिएको कांग्रेसले भन्नुपर्ने चार कुरा

‘कांग्रेस बदलिएको भन्नुको अर्थ के हो ? यसमा हामी लामो व्याख्या दिनसक्छौँ । तर, सम्झिनेकुरा थोरै हुन्छन्,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसैले मतदाताका बीचमा चार वटा कुरा मात्रै भन्नुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते २१:३८

५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कांग्रेस बदलिएको दाबी गर्दै त्यो सन्देश जनतासम्म पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई सुझाएका छन् । मंगलबार राति एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले भोट माग्न जाँदा बदलिएको कांग्रेसबारे भन्नुपर्ने मुख्य चार कुरा कार्यकर्तालाई सुझाएका हुन् ।

‘कांग्रेस बदलिएको भन्नुको अर्थ के हो ? यसमा हामी लामो व्याख्या दिनसक्छौँ । तर, सम्झिनेकुरा थोरै हुन्छन्,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसैले मतदाताका बीचमा चार वटा कुरा मात्रै भन्नुपर्छ ।’

पहिलो- इतिहासप्रति गौरव गर्छ

पहिलो कुरा बदलिएको कांग्रेसले इतिहासप्रति गौरव गर्ने कुरा जनतासमक्ष भन्न सभापति थापाले सुझाएका छन् । ‘संघर्षका ती दिनहरूलाई बडो गौरवका साथ स्मरण गरौँ । त्यससँग हामीले प्रेरणा लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘चाहे २००७ साल होस्, चाहे २०४६ साल होस्, चाहे २०६२/६३ होस् ।’ तर त्यसैमा अड्किएर नबस्ने उनले बताए ।

‘जरा यसको फैलिएको छ । तर, दृष्टि भविष्यतिर छ । २०८२ को कांग्रेसले ०८४, ०८८ तिर हेर्छ । यसले भविष्यतिर हेर्छ,’ सभापति थापाले भने ।

दोस्रो-सत्ताको लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्दैन

सभापति थापाले बदलिएको कांग्रेसले सत्ता र सरकारको लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने कुरा मतदातासम्म पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई सुझाए ।

‘सत्तामा टिक्नका लागि कुनै सिद्धान्तहीन नाजायज सम्झौता गर्दैन यसले,’ उनले भने । बरु भुइँमा बस्ने, सरकारबाहिर बस्ने उनले बताए ।

‘सिद्धान्तमा अडिएर बस्छ, पवित्र भएर बस्छ । तपाईँले बताउँने दोस्रो कुरा हो यो,’ कार्यकर्तालाई उनले भने ।

तेस्रो- भागबण्डाको राजनीति गर्दैन

बदलिएको कांग्रेसले अब चुनाव अगाडिको भागबण्डाको राजनीति मात्र नभई  अर्को ठाउँमा पनि भागबण्डाको राजनीति नगर्ने कुरा बताउन सभापति थापाले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘भागबण्डा जहाँ अवैध छ, चाहे संवैधानिक अड्डा होला, अदालत होला, कहीँ पनि भागबण्डा गर्दैन् । जहाँ पार्टी आउँदैन् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘कानुनले पार्टी बर्जित भनेको छ, त्यहाँ जाँदैन । ती सबै ठाउँलाई पवित्र राख्छ । त्यो बताउनुहोला ।’

चौथो- नैतिकता प्रदर्शन

बदलिएको कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता खासगरी पद हासिल गर्नेहरूले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने पनि सभापति थापाले बताए । उनले भने, ‘खासगरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च पदमा बसेकाहरूले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । राजनीति पेशा होइन, सेवा हो ।’

राजनीति अब क्षमता र काम गरिरहेका आधारमा कांग्रेसमा मूल्यांकन हुने पनि उनले बताए । ‘कांग्रेस अनुभवीको पनि हुन्छ, युवाको पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

गगन थापा बदलिएको कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अब सिंहदरबार पनि जल्नु हुँदैन, गोली पनि चल्नु हुँदैन : गगन थापा

अब सिंहदरबार पनि जल्नु हुँदैन, गोली पनि चल्नु हुँदैन : गगन थापा
पर्वले आपसी सद्भाव र एकताको सन्देश प्रवाह गर्छ : सभापति थापा

पर्वले आपसी सद्भाव र एकताको सन्देश प्रवाह गर्छ : सभापति थापा
विदेशमा ‘अबकी बार गगन सरकार’ नारा गुञ्जिएको दावी भ्रामक

विदेशमा ‘अबकी बार गगन सरकार’ नारा गुञ्जिएको दावी भ्रामक
सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो

सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो
नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा

नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा
संविधान र देश जोगाउन पनि कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ : गगन थापा

संविधान र देश जोगाउन पनि कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित