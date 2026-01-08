+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

पर्वले आपसी सद्भाव र एकताको सन्देश प्रवाह गर्छ : सभापति थापा

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ फागुन ३ गते ११:२३

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पर्वले मानव जीवनमा आध्यात्मिक चेतना जागृत गराउँदै आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।

महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरे ।

सभापति थापाले भनेका छन्, ‘हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्त श्रद्धा, भक्ति र आस्थाका साथ भगवान् शिवको आराधना गरी मनाउने ‘महाशिवरात्री’ हाम्रो धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको एक महत्वपूर्ण एवं पवित्र पर्व हो ।’

उनले नेपाल विविध जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले सम्पन्न राष्ट्र भएको र महाशिवरात्रिलगायतका पर्वहरूले अनेकतामा एकताको भाव सुदृढ पार्दै सबै नेपालीबीच आपसी सम्मान, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको भावना अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

महाशिवरात्रिको अवसरमा उनले सबैमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवान् शिवको कृपाले सबैमा सकारात्मक ऊर्जा, साहस र सत्मार्गमा अघि बढ्ने प्रेरणा प्रदान होस् भन्ने कामना गरेका छन् ।

गगन थापा
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशमा ‘अबकी बार गगन सरकार’ नारा गुञ्जिएको दावी भ्रामक

विदेशमा ‘अबकी बार गगन सरकार’ नारा गुञ्जिएको दावी भ्रामक
सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो

सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो
नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा

नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा
संविधान र देश जोगाउन पनि कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ : गगन थापा

संविधान र देश जोगाउन पनि कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ : गगन थापा
सरकारी ढिलासुस्ती समाधान गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना

सरकारी ढिलासुस्ती समाधान गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना
कांग्रेसले घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : गगन थापा

कांग्रेसले घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित