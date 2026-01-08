सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफू चुनाव लड्न मधेश झर्दा आगन्तुकजस्तो देखिए पनि अहिले मधेशी परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार सर्लाही-४ रामनगरमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘म यहाँ आउँदै गर्दाखेरी आगन्तुकजस्तो भएर आएको छु । गाउँ नयाँ, ठाउँ नयाँ, धेरै कुरा नयाँ छ । पहिरन नयाँ, खाना नयाँ,’ सभापति थापाले भने, ‘तर यो मेरो र म यो परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो । किनकि म त्यो नाता जोड्छु भनेरै आएको हो ।’
निर्वाचन नै जित्ने कुरामा आफ्ना लागि काठमाडौंबाट सर्लाही आउनै नपर्ने अवस्था रहेको उनले दोहोर्याए । ‘म सभापति भइसकेपछि त्यहाँ अनुकुलता नै अनुकुलता थिए । तर, म यहाँ केही नयाँ सोच ल्याएर आएको हुँ,’ उनले भने । कांग्रेसको सभापति भएपछि मधेशबाटै जितेर आउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकाले मधेश झरेको उनले बताए ।
‘कांग्रेसको हुटहुटी नै त्यसमा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमत संग्रहपछाडि जब हामी हार्यौँ । त्यसपछि राजाले बनाएको संशोधन समितिलाई सुझाव दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्दा बिपीले दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने । त्यो सुझावमा रहेका तीन बुँदामध्ये पहिलो बुँदामै मधेशमा रहेका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको उनले बताए ।
‘त्यसैले मधेशमा कांग्रेस आगन्तुक होइन, कांग्रेस मधेशको अंग हो । यसकारण कांग्रेसको नेतृत्व नै कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो । कांग्रेसको जरै यही छ,’ सभापति थापाले भने । कांग्रेस मधेशमा जमेर आउनुपर्छ भनेर आफू सर्लाहीमा उम्मेदवार हुन आएको उनले बताए ।
