+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सानिमा हाइड्रोपावरमा माटो सफा गर्दा भीरबाट लडेर एक जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १३:१६

६ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरको सानिमा हाइड्रोपावर आयोजना अन्तर्गत माटो सफा गर्ने क्रममा एक मजदुर भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका छन् ।

सानिमा हाइड्रोपावर आयोजनाको बुमिङ क्षेत्रमा ब्लास्टिङ गरिएको माटो सफा गर्ने क्रममा अन्दाजी २९ वर्षीय संजोग मगर करिब २० मिटर तल भीरबाट खसेका हुन् ।

बागलुङ घर भई हाल सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी अन्तर्गतको छिरिङ कन्स्ट्रक्सनमा कार्यरत मगर बुधबार कामकै सिलसिलामा दुर्घटनामा परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख मनोज कुमार लामाले जानकारी दिए ।

मगर काम गर्ने क्रममा अचानक चिप्लिएर भीरबाट लड्दा उनी गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि उनलाई तत्काल उद्धार गरी गोंगर बेससम्म ल्याइएको थियो । त्यसपछि कैलाश एयरको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंस्थित केएमसी अस्पतालमा थप उपचारका लागि पठाइएको छ । हाल मगर अचेत अवस्थामा रहेको र बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र स्थानीय प्रहरी टोली खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

सानिमा हाइड्रोपावर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

म्याग्दीमा उम्मेदवारका मुख्य मुद्दा : हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयनमा जोड

म्याग्दीमा उम्मेदवारका मुख्य मुद्दा : हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयनमा जोड
‘गाजा युद्ध’ बारे मौन देखिएपछि ८० फिल्ममेकरले लेखे बर्लिनलाई पत्र : हामी निराश छौं

‘गाजा युद्ध’ बारे मौन देखिएपछि ८० फिल्ममेकरले लेखे बर्लिनलाई पत्र : हामी निराश छौं
अमेरिकी अदालतमा इन्स्टाग्रामविरुद्ध ऐतिहासक मुद्दा, के छ अभियोग ?

अमेरिकी अदालतमा इन्स्टाग्रामविरुद्ध ऐतिहासक मुद्दा, के छ अभियोग ?
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट करिब ४ करोडको सुन्तला बिक्री   

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट करिब ४ करोडको सुन्तला बिक्री   
कालीगण्डकी किनारमा भेटिएको कंकालको अझै खुलेन पहिचान 

कालीगण्डकी किनारमा भेटिएको कंकालको अझै खुलेन पहिचान 
मुन्नीले साइन् गरिन ‘कार्की साइँला’, जितु नेपालसँग जोडी बाँध्ने

मुन्नीले साइन् गरिन ‘कार्की साइँला’, जितु नेपालसँग जोडी बाँध्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित