आईसीसी वरियता : इटलीका बेन मानेन्ती १६० स्थान फड्को मार्दै २१औं स्थानमा

- इटलीका अलराउन्डर बेन मानेन्ती आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा २१औं स्थानमा उक्लिएका छन् ।
- मानेन्तीले टी-२० विश्वकपमा नेपाल र स्कटल्यान्डविरुद्ध अर्धशतक बनाएर ३ खेलमा ११२ रन बनाएका छन्।
- उनले ब्याटिङमा ४८ स्थान सुधार गरी ८६औं रेटिङमा पुगेका छन् र बलिङमा ३ विकेट लिए।
६ फागुन, मुम्बई । इटलीका अलराउन्डर बेन मानेन्ती आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा एकैपटक ठूलो छलाङ प्राप्त गरेका छन् ।
बेन मानेन्ती १६० स्थान सुधार गर्दै २१औं स्थानमा आइपुगेका छन् । उनको १४८ रेटिङ अंक छ ।
टी-२० विश्वकपमा इटलीका लागि शानदार प्रदर्शन गरेका मानेन्तीले नेपालविरुद्धको जितमा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले नेपाल र स्कटल्यान्डविरुद्ध अर्धशतक बनाए ।
मानेन्तीले ३ खेलमा २ अर्धशतकसहित ११२ रन बनाएका छन् । उनले इंग्ल्यान्डविरुद्ध २५ बलमै ६० रनको इनिङ खेलेर इटलीलाई जितको सम्भावनामा राखेका थिए ।
ब्याटिङमा पनि मानेन्ती ४८ स्थान सुधार गर्दै ८६औं स्थानमा पुगेका छन् । मानेन्तीले बलिङमा ३ विकेट पनि लिए ।
वरियतामा आफूभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको टोलीविरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेकाले मानेन्तीले धेरै अंक जोडेका हुन् ।
इटलीकै ग्रान्ट स्टेवार्ट पनि ७० स्थान सुधार गरेर अलराउन्डर वरियताको ८८औं स्थानमा पुगेका छन् ।
