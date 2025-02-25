आयोजक सहारा १२ वर्षपछि आहा रारा गोल्डकपको फाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सहारा क्लबले १२ वर्षपछि २५औं आहा रारा पोखरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- पहिलो सेमिफाइनलमा सहाराले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको हो।
- दोस्रो सेमिफाइनलमा उज्वेकिस्तानको आभा एफसी र जावलाखेल युथ क्लब बिहीबार भिड्नेछन् र फाइनल शनिबार हुनेछ।
६ फागुन, काठमाडौं । आयोजक सहारा क्लब पोखरामा जारी २५औं आहा रारा पोखरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलको सडनडेथमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई हराउँदै आयोजक टोलीले १२ वर्षपछि फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
निर्धारित समयमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो । अतिरिक्त समयमा पनि गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुग्यो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा सुरुआती पाँच पेनाल्टी प्रहार गर्दा दुवैतर्फ बराबरी भएपछि सडनडेथमा पुगेको थियो । सडनडेथमा सहाराका कप्तान शुशिल लामाले गोल गर्दा मनाङका कप्तान सविन खड्काको प्रहार असफल भयो । उनको प्रहारलाई सहाराका गोलकिपर टिकेन्द्र थापाले विफल बनाइदिए ।
अब दोस्रो सेमिफाइनलमा उज्वेकिस्तानको आभा एफसी र जावलाखेल युथ क्लब बिहीबार भिड्नेछन् । फाइनल खेल शनिबार हुनेछ ।
सहारा क्लबको आयोजनामा माघ २७ गतेबाट सुरु भएको गोल्डकपमा १२ टोलीले सहभागिता जनाएका छन् ।
गोल्डकपको विजेताले १४ लाख र उपविजेताले ७ लाख १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
